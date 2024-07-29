2024.07.29 15:32

Президент Литвы на Олимпийских играх в Париже: мы выбились из ритма, когда упразднили Департамент физкультуры

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi Paryžiaus žaidynių olimpiniame kaimelyje
Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi Paryžiaus žaidynių olimpiniame kaimelyje
ФОТО: Vytautas Dranginis | LTOK

Как говорит присутствующий на Олимпийских играх в Париже президент Гитанас Науседа, литовский спорт в настоящее время сталкивается с проблемами из-за плохого управления и государственной поддержки. Поэтому глава страны надеется, что новое правительство, которое приступит к работе после выборов в Сейм в октябре, будет уделять спорту больше внимания, чем нынешний правоцентристский Кабмин.

„Мы выбились из ритма, говоря терминами бега с препятствиями, еще в 2016 г., когда упразднили Департамент физкультуры. И с тех пор этот ритм не пойман“, – сказал Г. Науседа журналистам в Париже, отвечая на вопрос о состоянии спорта в Литве.

„Я вижу, что мы пытаемся создать новые структуры, однако не похоже, чтобы эти структуры дали положительный импульс развитию спорта“, – посетовал он.

По словам президента, приверженность самих спортсменов своему делу спасает литовский спорт.

„Те же наши пляжные волейболистки на свои деньги, за свой счет, ездили на соревнования, чтобы набрать необходимый рейтинг. Верховая езда, другие виды спорта – есть много примеров, когда кажется, что это важно только для самого спортсмена, а не для Литвы, потому что нет вклада со стороны государства“, – пояснил Г. Науседа.

Поэтому, продолжил глава страны, для достижения максимально хороших результатов важно надлежаще распределить ограниченное финансирование спорта. По его словам, после выборов в Сейм спортивно-управленческие вопросы станут для нового правительства еще более актуальными.

„Думаю, что эти вопросы нужно урегулировать и по-настоящему распределить эти всегда ограниченные деньги таким образом, чтобы получить максимальный результат. И я думаю, что многие виды спорта заслуживают большего внимания, чем им уделяется сейчас. Вопросы оптимального спортивного менеджмента, а именно макроменеджмента, станут в Литве еще более актуальными после выборов в Сейм. Надеюсь, что новое правительство спорт будет интересовать больше, чем нынешнее“, – заключил он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии