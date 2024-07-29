Президент Литвы на Олимпийских играх в Париже: мы выбились из ритма, когда упразднили Департамент физкультуры

„Мы выбились из ритма, говоря терминами бега с препятствиями, еще в 2016 г., когда упразднили Департамент физкультуры. И с тех пор этот ритм не пойман“, – сказал Г. Науседа журналистам в Париже, отвечая на вопрос о состоянии спорта в Литве.

„Я вижу, что мы пытаемся создать новые структуры, однако не похоже, чтобы эти структуры дали положительный импульс развитию спорта“, – посетовал он.

По словам президента, приверженность самих спортсменов своему делу спасает литовский спорт.