Президент Литвы на конференции COP28: в ходе двусторонних встреч мы также обсудили будущие решения относительно Украины

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Президент Гитанас Науседа, участвуя в 28-й конференции ООН по изменению климата (COP28), проходящей в Дубае, говорит, что во время двусторонних встреч с лидерами других стран он также обсуждал будущие решения относительно Украины.

"С некоторыми коллегами мы встретились после достаточно длительного перерыва. Было действительно интересно узнать, что изменилось за то время, пока мы не виделись. Конечно, в первых строках мы в основном сосредоточились на будущих решениях относительно Украины, на сопротивлении некоторых государств интеграции Украины, на результатах различных выборов, которые мы сейчас наблюдаем в Европе", - в пятницу сказал Г. Науседа.

"На самом деле мир живет в достаточно сложных геополитических, политических, политически-циклических обстоятельствах. И конечно, нелегко сохранить те четкие приоритеты, которые мы установили, но это необходимо", - также подчеркнул он.

COP28 официально является крупнейшим саммитом ООН по изменению климата, в этом году его посетили 80 тыс. участников.

Приоритетами конференции по изменению климата в этом году являются ускорение трансформации энергетики, установление финансирования для борьбы с изменением климата и нацеливание действий по борьбе с изменением климата на природу, людей, жизнь и средства к существованию.

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