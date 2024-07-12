Президент Литвы на инаугурации: споря друг с другом, мы создавали более сильную Литву

„За пять лет, которые разделяют первую и вторую присяги, мы с вами сделали действительно много. Мы укрепили государство. Преодолевая все кризисы и потрясения, мы не только сохранили экономику страны, но и протянули руку помощи людям, чтобы сохранить их рабочие места и доходы. Мы работали над сокращением неравенства. Мы строили Литву, которая заботится о тех, кто сегодня больше всего нуждается в заботе и помощи“, - в пятницу свою речь в Сейме начал Г. Науседа.
„Пусть нередко и споря друг с другом, но мы создавали более сильную, более справедливую, более зеленую, более инновационную Литву“, - добавил он.
Подчеркнул открытость судов
В своей инаугурационной речи президент Г. Науседа подчеркнул, что для обеспечения ответственности государственных учреждений перед обществом не следует забывать о судах. По мнению главы страны, суды должны быть более открытыми для общественности.
„В сфере отправления правосудия должны быть созданы такие законодательные, финансовые и процессуальные условия, чтобы профессионализм и независимость судей не вызывали ни малейших сомнений, и чтобы каждый, кто сталкивается с судами, доверял принимаемым ими решениям. Суд должен стать более открытым для общественности и стремиться лучше объяснять свои решения и аргументы. Это в интересах не только людей, но и самих судов“, - сказал Г. Науседа.
По его словам, важно добиться того, чтобы судьями работали люди, имеющие внутреннюю мотивацию к этой работе.
„Работать судьями должны такие юристы, которые не только лучше всего по своим знаниям подходят для этой работы, но и обладают необходимыми личными качествами и внутренней мотивацией“, - сказал президент.
Призвал сокращать неравенство: давайте шире откроем учреждения культуры
Президент Г. Науседа говорит, что сеть и инфраструктуру культурных организаций следует оценивать не по экономическим показателям, а с точки зрения значимости.
„Мы не должны поддаваться вирусу оптимизации. Мы должны оценивать силу культуры, ее сеть организаций и инфраструктуру с точки зрения значимости, а не по экономическим показателям. Для этого необходимы сознательные шаги со стороны государства. Участие местных органов власти, особенно самоуправлений крупных городов, в этом вопросе играет ключевую роль“, - в пятницу в своей инаугурационной речи сказал Г. Науседа.
„Давайте еще шире откроем музеи, усадьбы, другие учреждения культуры для семей, социально изолированных сограждан, людей с ограниченными возможностями, а также создадим условия для самих местных общин создавать сети, раскрывающие культурное и историческое наследие регионов. Мне кажется, мы еще до конца не осознаем, как много у нас его есть и как оно может повысить нашу туристическую привлекательность“, - призвал переизбранный на второй срок президент.
По его словам, сокращение неравенства – это не только вопрос справедливости, но и вопрос национальной безопасности.
„Сокращение неравенства способствует политической стабильности. (…) Наши пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, семьи с детьми, особенно одинокие родители, люди, живущие в сельской местности, этого (неравенства) точно не заслуживают“, - утверждает Г. Науседа.
„Нам необходимо лучше определить права пожилых людей, поддерживать их с помощью государственных услуг, расширять доступ к медицинскому обслуживанию и укреплению здоровья, обучению на протяжении всей жизни и долгосрочному уходу. Я сам буду инициировать и поддерживать предложения других, чтобы доходы пожилых людей продолжали расти каждый год“, - подчеркнул он.
В пятницу на торжественном заседании Сейма присягнул переизбранный на второй срок президент Гитанас Науседа. Председатель Конституционного суда Гинтарас Года принял президентскую присягу во время торжественной церемонии инаугурации, которая прошла в полдень в зале парламента 11 Марта.
В церемонии приняли участие бывшие руководители страны и спикеры Сейма, подписанты Акта о независимости Литвы, члены Правительства, Европейского парламента (ЕП), мэры, дипломаты Литвы и зарубежных стран и другие гости.