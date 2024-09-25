Президент Литвы на Генассамблее ООН: странам-агрессорам не место в Совете Безопасности

В своем выступлении глава Литвы заострил внимание на последствиях войны России против Украины для глобальной безопасности и на неспособности мирового сообщества остановить эту жестокую войну в Европе. Он подчеркнул важность восстановления международного порядка, основанного на правилах, и необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. Президент подчеркнул, что ООН должна играть более значимую роль в достижении долгосрочного мира в Европе, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
Как отметил глава страны, более десяти лет назад произошло то, что разрушило существовавший мировой порядок, основанный на правилах, – постоянный член Совета Безопасности ООН начал военную агрессию против мирного государства-члена, нарушая всё больше международных норм.
По словам Г. Науседы, это опасная ситуация, серьезность которой могут помочь понять слова российского руководства и их представителей в Совете Безопасности ООН.
„Сколько раз они открыто признавали, что Кремль намерен стереть Украину с лица земли! Если над каким-либо суверенным государством нависла угроза полного уничтожения, ни одна страна больше не будет в полной безопасности. Если международное сообщество отворачивается и игнорирует неприятную правду, ни одна страна больше не будет в полной безопасности. И если массовые убийства, депортации и преднамеренные нападения на гражданское население становятся новой нормой, ни одна страна больше не будет в полной безопасности“, – сказал президент.
Глава государства отметил, что сегодня Украина сражается не только за себя, она сражается за будущее всех государств, которые верят в Устав ООН и его принципы.
„Наш общий коллективный ответ до сих пор был недостаточным. Мы не смогли остановить это безумие. Не смогли заставить Россию отказаться от своих опасных действий. Не смогли привлечь ее к ответственности за многочисленные нарушения Устава ООН. Это произошло потому, что агрессор до сих пор прикрывается своим статусом постоянного члена Совета Безопасности“, – сказал Г. Науседа.
По утверждению президента, задача мирового сообщества на данный момент – поддерживать Украину, ограничить возможности России вести войну, обеспечить привлечение к ответственности виновных в преступлении агрессии и военных преступлениях, а также реформировать Совет Безопасности и восстановить авторитет Устава ООН, указывается в сообщении офиса президента.
Глава Литвы особо подчеркнул важность поддержки Украины, отметив, что для победы в этой войне, Украине понадобится больше военной техники, боеприпасов, медикаментов, гуманитарной и финансовой помощи.
Г. Науседа призвал Беларусь, Иран, Северную Корею и Китай прекратить оказывать России военную поддержку, в том числе передачу материалов двойного назначения. Он подчеркнул, что больше оружия для России означает больше смертей среди гражданского населения, больше разрушений и хаоса.
Как сообщает Президентура, глава Литвы призвал все миролюбивые страны поддержать Украинскую формулу мира, основанную на фундаментальных принципах Устава ООН: суверенитете, территориальной целостности и международном праве. Президент отметил, что для достижения долгосрочного мира потребуются дополнительные действия: должно вершиться правосудие, Россия должна искупить свои многочисленные преступления и возместить нанесенный ущерб, виновники агрессивной войны и многочисленных военных преступлений должны предстать перед судом.
Г. Науседа также отметил, что нужно объединить усилия для проведения всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Он подчеркнул, что России просто нет места в Совете Безопасности, который был создан для поддержания международного мира и безопасности.
„Я убежден, что Украина скоро добьется победы. И пока этого не произойдет, позиция Литвы останется непоколебимой. Мы не признаем незаконную аннексию Россией ни одного украинского региона, будь то Крым, Севастополь, Донецк, Херсон, Луганск или Запорожье. Мы не перестанем требовать от России прекратить грубые нарушения прав человека и основных свобод на оккупированных территориях Украины. Литва будет и дальше предоставлять убежище военным беженцам из Украины. Литва будет и дальше поддерживать Украину всеми возможными способами“, – заявил Г. Науседа, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.