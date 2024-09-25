Президент Литвы на Генассамблее ООН: странам-агрессорам не место в Совете Безопасности

„Сколько раз они открыто признавали, что Кремль намерен стереть Украину с лица земли! Если над каким-либо суверенным государством нависла угроза полного уничтожения, ни одна страна больше не будет в полной безопасности. Если международное сообщество отворачивается и игнорирует неприятную правду, ни одна страна больше не будет в полной безопасности. И если массовые убийства, депортации и преднамеренные нападения на гражданское население становятся новой нормой, ни одна страна больше не будет в полной безопасности“, – сказал президент.