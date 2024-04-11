Президент Литвы: мы должны объединить усилия и восстановить транспортно-коммуникационный сектор Украины

"Всех нас объединяет важная миссия – восстановление транспортно-коммуникационного сектора Украины. Этот путь только начался. Украине потребуется много времени, чтобы исцелиться. Но мы должны действовать как можно быстрее, не дожидаясь окончания войны", - сказал президент.
Глава государства поблагодарил участников встречи, состоявшейся в поместье Ужутракис, – министров, ответственных за транспорт, и иностранных делегатов из более чем 20 стран, а также представителей МФТ, Европейской комиссии, Европейского банка реконструкции и развития и других международных организаций – за внимание и поддержку, которую они оказывают Украине в это чрезвычайно важное время, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
Президент отметил, что агрессивная война России уже нанесла транспортной инфраструктуре Украины ущерб на сумму более 40 млрд. евро. Особенно сильно пострадали сектор судоходства, морские порты, авиационная и аэронавигационная инфраструктура, железнодорожное и автомобильное сообщение.
По словам главы государства, международное сотрудничество позволило Украине сохранить критически важные транспортные мощности во время войны. Усилия международного сообщества заставили Россию прекратить блокаду украинских портов, что позволило возобновить экспорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, а "линии солидарности" со странами Европейского союза помогли обеспечить продовольствием саму Украину. Литва также внесла свой вклад в создание коридора для экспорта украинского зерна через Клайпедский порт.
"Я благодарен всем странам МФТ, которые участвуют в различных платформах, чтобы помочь Украине удовлетворить ее основные потребности. Но Украине также нужны долгосрочные, преобразующие проекты. Ей нужна помощь, чтобы отстроить лучше, создать более устойчивую и адаптированную к будущим вызовам инфраструктуру и услуги", - сказал Г. Науседа.
Президент приветствовал все страны МФТ, а также деловые и финансовые институты, присоединяющихся к инициированной в конце 2023 года Литвой, Швецией, Канадой и Украиной платформе сотрудничества и поддержки Украины CIG4U, которая позволяет обмениваться актуальной информацией о неотложных потребностях транспортной системы Украины и вносить вклад в долгосрочные проекты по восстановлению транспортного сообщения страны, указывает Офис президента.
Глава государства подчеркнул, что участники саммита и бизнес-форума "Инициативы трех морей" (ИТМ), которые начнутся в четверг в Вильнюсе, также уделят большое внимание вопросам восстановления Украины и развития транспортной инфраструктуры во всем регионе.
"Инициатива трех морей" объединяет тринадцать стран – членов ЕС, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Грецию. Стратегическими партнерами инициативы являются США, Германия и Европейская комиссия. Ожидается, что во время саммита ИТМ в Литве к Инициативе присоединится новый стратегический партнер – Япония.