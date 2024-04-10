Президент Литвы: мы будем искать подходящих кандидатов на пост министра образования

"Это должно быть возможно (найти нового министра). Другого пути нет, потому что мы рискуем будущим наших детей. Жаль, что министр уходит со своего поста при таких обстоятельствах, но, думаю, в сложившихся условиях это единственный выход", - сказал в среду журналистам Г. Науседа.
"Мы будем искать подходящих кандидатов, и я определенно не буду спешить с утверждением нового министра, пока не буду уверен, что этот министр сможет успешно работать до конца срока", - заверил он.
Глава страны подчеркнул, что политику, сменившему Г. Якштаса, будет непросто занять пост министра и решить ситуацию в сфере образования.
"Я понимаю, что мы создали такой беспорядок в сфере образования, что новому министру, конечно, будет непросто даже разобраться в этом беспорядке, не говоря уже о стратегиях. Но мы должны это сделать и обязательно будем к этому стремиться", - заверил Г. Науседа.
На вопрос, намерен ли он предложить премьер-министру Ингриде Шимоните потенциальных кандидатов на должность главы Минобразования, Г. Науседа ответил, что возможны все варианты. Однако, продолжил президент, он хочет сначала обсудить ситуацию с главой правительства.
"Вероятно, будет возможность поговорить о потенциальных кандидатах. Но сегодня, насколько я понимаю, основная цель встречи – это просто отставка министра", - сказал Г. Науседа.
После того как министр образования, науки и спорта Г. Якштас подал заявление об отставке, в среду премьер-министр И. Шимоните встретится с президентом Г. Науседой и обсудит сложившуюся ситуацию.
Поскольку проблемы с промежуточными проверками для одиннадцатиклассников продолжаются, министр образования, науки и спорта Г. Якштас во вторник снова подал заявление об отставке.
"С командой премьер-министра мы видим, что нам не хватает свободы принимать решения и реализовывать решения, в которые мы сами верим. Не раз мне приходилось брать на себя ответственность за решения, которые я не принимал сам. Я больше не хочу этого делать. Поэтому сегодня я публично прошу премьер-министра принять мою отставку с поста министра образования, науки и спорта", - заявил Г. Якштас на пресс-конференции в Министерстве образования, науки и спорта (МОНС) во вторник.
На волне возмущения из-за ненадлежаще подготовленных заданий для промежуточных экзаменов для одиннадцатиклассников министр Г. Якштас еще в середине марта подал премьер-министру И. Шимоните заявление об отставке. Однако тогда глава правительства решила его не подписывать.
Г. Якштас был назначен министром летом прошлого года, после того как тогдашний министр Юргита Шюгждинене подала в отставку на фоне скандала с нецелевым использованием канцелярских денежных средств, выделяемых на деятельность депутатов муниципальных советов.
Согласно Конституции, министров в Литве назначает и освобождает от должности президент по предложению премьер-министра.