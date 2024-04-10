Президент Литвы: мы будем искать подходящих кандидатов на пост министра образования

"С командой премьер-министра мы видим, что нам не хватает свободы принимать решения и реализовывать решения, в которые мы сами верим. Не раз мне приходилось брать на себя ответственность за решения, которые я не принимал сам. Я больше не хочу этого делать. Поэтому сегодня я публично прошу премьер-министра принять мою отставку с поста министра образования, науки и спорта", - заявил Г. Якштас на пресс-конференции в Министерстве образования, науки и спорта (МОНС) во вторник.