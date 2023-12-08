Президент Литвы: могли ли дети Абрамовича, имеющие литовское гражданство, обойти санкции ЕС?

Кроме того, отмечает президент, надо проверить, был ли литовский паспорт выдан с соблюдением соответствующего законодательства.

"Гражданство было предоставлено в соответствии с действующим законодательством. Да, надо проверить на предмет его надлежащего применения. Да, мы должны оценить, насколько надлежаще оно применялось. И надо проверить, участвовали ли данные конкретные лица, например, в механизме санкций ЕС против России", – заявил Г. Науседа журналистам в Президентском дворце в четверг.

"А может быть препятствовали или каким-то другим образом способствовали воспрепятствованию реализации санкционного режима", – сказал глава государства.

По его словам, если это подтвердится, то придется "искать возможности принятия мер в соответствии с другими литовскими законами".