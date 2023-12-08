Президент Литвы: могли ли дети Абрамовича, имеющие литовское гражданство, обойти санкции ЕС?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Romanas Abramovičius
Romanas Abramovičius
ФОТО: Vida Press

В ответ на обнародованную журналистами информацию о наличии литовского гражданства у детей подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича, президент Гитанас Науседа призывает выяснить, помогли ли эти люди кремлевскому режиму обойти санкции Европейского союза (ЕС).

Кроме того, отмечает президент, надо проверить, был ли литовский паспорт выдан с соблюдением соответствующего законодательства.

"Гражданство было предоставлено в соответствии с действующим законодательством. Да, надо проверить на предмет его надлежащего применения. Да, мы должны оценить, насколько надлежаще оно применялось. И надо проверить, участвовали ли данные конкретные лица, например, в механизме санкций ЕС против России", – заявил Г. Науседа журналистам в Президентском дворце в четверг.

"А может быть препятствовали или каким-то другим образом способствовали воспрепятствованию реализации санкционного режима", – сказал глава государства.

По его словам, если это подтвердится, то придется "искать возможности принятия мер в соответствии с другими литовскими законами".

Данные, раскрытые в ходе международного журналистского расследования Cyprus Confidential, свидетельствуют о том, что сын Р. Абрамовича Аркадий и дочь Анна получили литовское гражданство. Об этом сообщил центр журналистских расследований Siena.

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