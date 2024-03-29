Президент Литвы: мир в Европе не является само собой разумеющимся явлением

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

29 марта Литва празднует 20-ю годовщину вступления в НАТО. На площади С.Даукантаса по этому случаю состоялась торжественная церемония. На ней выступил президент страны Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что мир в Европе не является само собой разумеющимся явлением.

"20-ю годовщину в НАТО мы отмечаем в тяжелое, в сложное время. Война российской агрессии против Украины нам напоминает, что мир в Европе не является само собой разумеющимся явлением", – сказал президент.

"Сегодня у нас не было бы повода для торжества, если бы не дальнозоркие решения, принятые в начале периода независимости", – прибавил Науседа.

Президент подчеркнул, что НАТО помогает обеспечивать безопасность Литвы.

"Сегодня мы безопасны как никогда. В учениях НАТО на территории Литвы каждый год участвуют тысячи военных наших союзников. (...) Мы готовимся принять и немецкую бригаду", – сказал он.

Во время церемонии Литву своими полетами приветствовали два истребителя ВС Франции Mirage из миссии воздушной полиции НАТО и четыре американских вертолета Black Hawk и Chinook.

В начале торжества были подняты флаги НАТО и Литвы.

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