Президент Литвы: место Грузии в Европе

„Литва твердо поддерживает народ Грузии и его европейскую мечту. Президент С. Зурабишвили, желаю Вам сил и мужества в сохранении Грузии на европейском пути“, – пишет Г. Науседа в социальной сети Х.

ELTA напоминает, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ заявил в четверг, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем, оппозиция хочет следовать европейским курсом. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.