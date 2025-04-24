Президент Литвы лишил российского дирижера Башмета государственной награды

Как указано в декрете, подписанном главой государства, Ю. Башмет унизил звание награжденного, в связи с чем в настоящее время обязан вернуть орден и наградные документы, полученные им в июне 1999 года.

Орденом за содействие развитию литовской музыкальной культуры и вклад в сокровищницу мировой музыки Ю. Башмета наградил экс-президент Валдас Адамкус.

В марте 2014 года Ю. Башмет также был лишен звания почетного профессора Львовской национальной музыкальной академии.

Решение было принято ученым советом академии на основании письма, подписанного российскими деятелями культуры. Последнее поддержало позицию президента России Владимира Путина по вопросу аннексии Крыма.