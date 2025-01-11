2025.01.11 07:07

Президент Литвы: история борьбы за свободу – и сейчас источник нашей силы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Приближается годовщина 13 января. Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу принял участие в дискуссии о свободе с лауреатом премии Свободы 2024 года ксендзом Юлюсом Саснаускасом и учениками старших классов со всей Литвы. Глава страны акцентировал, что история борьбы за свободу – и сейчас источник нашей силы.

„История борьбы за свободу Литвы – это история многих любящих свободу литовцев, готовых защищать ее и если надо жертвовать ради нее, история поколений. И сейчас это источник нашей силы, мы снова переживаем необычное, критическое время в истории Европы и всего мира. В этой истории борьбы за свободу очень важна роль литовских диссидентов, которые в условиях советской оккупации без оружия оказали сопротивление стремлению тоталитарной системы, которая хотела уничтожить самосознание нашего народа“, – сказал глава страны.

„Демократические общества намного сильнее и устойчивее, им только хочется пожелать единства. Только будучи едиными они могут устоять перед любыми авторитарными режимами. А самая прочная основа нашего единства – сама свобода. Уважение к свободе и правам человека объединяют по сути. Мы должны оставаться едиными, несмотря на то, что этого непросто достигнуть“, – прибавил Науседа.

Постановлением парламента в 2024 году премию Свободы вручили участнику невооруженного сопротивления, публицисту, политзаключенному, ксендзу Юлюсу Саснаускасу. Премию ему вручат в День защитника отечества в парламенте.

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