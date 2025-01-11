Президент Литвы: история борьбы за свободу – и сейчас источник нашей силы

„История борьбы за свободу Литвы – это история многих любящих свободу литовцев, готовых защищать ее и если надо жертвовать ради нее, история поколений. И сейчас это источник нашей силы, мы снова переживаем необычное, критическое время в истории Европы и всего мира. В этой истории борьбы за свободу очень важна роль литовских диссидентов, которые в условиях советской оккупации без оружия оказали сопротивление стремлению тоталитарной системы, которая хотела уничтожить самосознание нашего народа“, – сказал глава страны.