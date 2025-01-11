Президент Литвы: история борьбы за свободу – и сейчас источник нашей силы

„История борьбы за свободу Литвы – это история многих любящих свободу литовцев, готовых защищать ее и если надо жертвовать ради нее, история поколений. И сейчас это источник нашей силы, мы снова переживаем необычное, критическое время в истории Европы и всего мира. В этой истории борьбы за свободу очень важна роль литовских диссидентов, которые в условиях советской оккупации без оружия оказали сопротивление стремлению тоталитарной системы, которая хотела уничтожить самосознание нашего народа“, – сказал глава страны.
„Демократические общества намного сильнее и устойчивее, им только хочется пожелать единства. Только будучи едиными они могут устоять перед любыми авторитарными режимами. А самая прочная основа нашего единства – сама свобода. Уважение к свободе и правам человека объединяют по сути. Мы должны оставаться едиными, несмотря на то, что этого непросто достигнуть“, – прибавил Науседа.
Постановлением парламента в 2024 году премию Свободы вручили участнику невооруженного сопротивления, публицисту, политзаключенному, ксендзу Юлюсу Саснаускасу. Премию ему вручат в День защитника отечества в парламенте.