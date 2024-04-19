Президент Литвы: инвестиции в оборону и безопасность делают наши общества более устойчивыми и сильными

Глава государства поблагодарил экс-президента Финляндии за приятную совместную работу и отметил, что высоко ценит сотрудничество в рамках Европейского союза и НАТО в борьбе с возникающими перед нашими странами угрозами, защите общих ценностей и принципов. Г. Науседа подчеркнул, что членство Финляндии в НАТО будет способствовать повышению безопасности региона Балтийского моря и Альянса в целом, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.

"На фоне военной агрессии России против Украины Литва выступает за более скоординированную подготовку ЕС к противостоянию угрозам и вызовам, с которыми сталкиваются наши общества. В этом контексте мы должны говорить об укреплении трансатлантических связей, а также о военных, гражданских и антикризисных аспектах и инструментах. Нам необходимо увеличивать инвестиции в оборону, охрану границ, а также бороться с инструментализацией нелегальной миграции, дезинформацией и попытками переписать историю", - сказал президент.