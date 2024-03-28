Президент Литвы: инициатива 4% от ВВП на оборону хорошая, но готов ли бизнес внести свой вклад

"Я считаю, это очень хорошая инициатива, что бизнес демонстрирует свою гражданственность. Однако хотелось бы, чтобы наше финансирование обороны было и социально справедливым. И если предлагается решать вопросы финансирования за счет повышения НДС, то каждый студент-экономист скажет, что это – потребительский налог, который платит не бизнес. У меня возникает вопрос, а готов ли бизнес внести свой вклад в финансирование обороны", – заявил Г. Науседа журналистам в четверг на праздновании вступления Литвы в НАТО.
"Мне хотелось бы видеть комплекс, но я бы отдал приоритет корпоративным налогам, в первую очередь, на прибыль", – отметил он.
Глава государства отметил, что налоги, которые будут введены для финансирования долгосрочных оборонных проектов, должны быть солидарными, затрагивающими как общество, так и бизнес. Он напомнил, что не поддерживает повышение налога на добавленную стоимость (НДС), поскольку это "только потребительский, а не корпоративный, налог".
"И на мой взгляд, необходимо применение смешанного метода. Для тех проектов, которые носят временный или разовый характер, подходит и заимствование. Для проектов, которые носят непрерывный характер и требуют постоянных ресурсов, подходит и идея налога на оборону. Но хотелось бы видеть солидарность налога на оборону. И тогда я мог бы утверждать, что бизнес – гражданский", – пояснил глава государства.
Между тем, президент Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис заявил в четверг, что бизнес, поддерживающий инициативу "4 процента", согласен платить повышенные налоги для увеличения финансирования обороны страны.