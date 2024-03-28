Президент Литвы: инициатива 4% от ВВП на оборону хорошая, но готов ли бизнес внести свой вклад

"Я считаю, это очень хорошая инициатива, что бизнес демонстрирует свою гражданственность. Однако хотелось бы, чтобы наше финансирование обороны было и социально справедливым. И если предлагается решать вопросы финансирования за счет повышения НДС, то каждый студент-экономист скажет, что это – потребительский налог, который платит не бизнес. У меня возникает вопрос, а готов ли бизнес внести свой вклад в финансирование обороны", – заявил Г. Науседа журналистам в четверг на праздновании вступления Литвы в НАТО.