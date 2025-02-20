Президент Литвы и председатель Европейского совета обсудили безопасность Украины и Европы

В ходе разговора президент выразил твердую поддержку Украины со стороны Литвы. Науседа подчеркнул, что независимость, территориальная целостность и право Украины самостоятельно определять свое будущее должны быть гарантированы, указывается в сообщении пресс-службы президента.

Говоря о возможных мирных переговорах, глава Литвы подчеркнул, что необходимо стремиться остановить агрессию, а не только войну – не допустить восстановления военной мощи России, сохранять санкции и продолжать политическое и дипломатическое давление на Россию. „Санкции могут быть отменены только после того, как будет остановлена агрессия и устранены ее последствия“, – подчеркнул глава государства, отметив, что необходимо обеспечить привлечение России к ответственности за преступления агрессии и военные преступления.