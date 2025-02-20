Президент Литвы и председатель Европейского совета обсудили безопасность Украины и Европы

В ходе разговора президент выразил твердую поддержку Украины со стороны Литвы. Науседа подчеркнул, что независимость, территориальная целостность и право Украины самостоятельно определять свое будущее должны быть гарантированы, указывается в сообщении пресс-службы президента.
Говоря о возможных мирных переговорах, глава Литвы подчеркнул, что необходимо стремиться остановить агрессию, а не только войну – не допустить восстановления военной мощи России, сохранять санкции и продолжать политическое и дипломатическое давление на Россию. „Санкции могут быть отменены только после того, как будет остановлена агрессия и устранены ее последствия“, – подчеркнул глава государства, отметив, что необходимо обеспечить привлечение России к ответственности за преступления агрессии и военные преступления.
Президент вновь акцентировал, что переговоры должны проходить при участии Украины и Европы, на основе позиции силы.
Науседа также отметил важность долгосрочных гарантий безопасности для Украины. „Членство в НАТО – самый лучший, самый эффективный и экономичный способ добиться этого. Мы должны продолжать поставлять оружие Украине и не соглашаться на какое-либо разоружение или ограничение ее вооруженных сил“, – заявил президент.
Как указывается в сообщении, во время беседы с председателем Европейского совета Науседа призвал увеличить военную и финансовую поддержку Украины – поставлять необходимое ей на данный момент оружие, инвестировать в украинскую оборонную промышленность, а также использовать замороженные российские активы для нужд Украины. Президент отметил, что необходимо определить весомый финансовый пакет для восстановления Украины, обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности, а также реабилитации украинских защитников.
Кроме того, президент призвал ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз и начать первый этап переговоров уже в феврале, чтобы Украина могла стать членом ЕС к 2030 году.