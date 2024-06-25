Президент Литвы и король Испании посетили авиабазу ВВС Литвы

Глава государства и испанский монарх встретились с военнослужащими, выполняющими миссию, осмотрели оборудование и технику. Президент выразил благодарность королю Испании за вклад его страны в обеспечение безопасности Балтийского региона, участие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, которую испанские военнослужащие осуществляют уже в одиннадцатый раз, а также за активное участие в составе сил усиленного передового присутствия НАТО и размещение системы ПВО средней дальности NASAMS в Латвии.