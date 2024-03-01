Президент Литвы и глава МИД снова пытаются решить вопрос с послами

После того как Г. Ландсбергис в среду повторил, что намерен еще раз обсудить этот вопрос с президентом "в ближайшем будущем", пресс-представитель министра Паулина Левицките указала Elta, что встреча политиков запланирована уже в эту пятницу.
Последний раз Г. Науседа и Г. Ландсбергис встречались 15 февраля. Хотя оба политика позже заверили СМИ, что переговоры состоялись конструктивно, договоренность о дипломатических назначениях достигнута не была.
После второй встречи главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите сказала Elta, что позиции президента и МИД по вопросу послов сблизились.
Поэтому она выразила надежду, что во время следующей встречи Г. Науседы и Г. Ландсбергиса вопрос будет решен окончательно.
Споры по поводу послов продолжаются с прошлого года
Разногласия между Офисом президента и МИД по поводу назначения послов начались еще в прошлом году – с декабря ведомства спорят о том, кто виноват в том, что у стратегически важного посольства в Польше нет руководителя. Трения между ведомствами обострились после того, как стало известно, что летом этого года МИД намерен отозвать посла Литвы в НАТО Дейвида Матулениса. Такое решение Офис президента назвала "целенаправленным поведением министерства по отношению к опытному и профессиональному дипломату".
Осенью прошлого года, между президентом и министром возник конфликт из-за посла в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса. После того как в публичном пространстве появилась информация о возможном моббинге Э. Баярунаса, не было решено, сможет ли посол продолжать свои обязанности. В результате сложившейся ситуации министерство провело проверку, результаты которой показали, что посол нарушил свои полномочия, поэтому в октябре Г. Ландсбергис временно приостановил функции Э. Баярунаса.
Пока Офис президента и министерство спорят о дипломатических назначениях, этот вопрос привлек внимание и членов Сейма – в парламенте зарегистрированы поправки к Закону о дипломатической службе, целью которых является более четкое регулирование процессов назначение послов.