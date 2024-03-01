Президент Литвы и глава МИД снова пытаются решить вопрос с послами

После того как Г. Ландсбергис в среду повторил, что намерен еще раз обсудить этот вопрос с президентом "в ближайшем будущем", пресс-представитель министра Паулина Левицките указала Elta, что встреча политиков запланирована уже в эту пятницу.

Последний раз Г. Науседа и Г. Ландсбергис встречались 15 февраля. Хотя оба политика позже заверили СМИ, что переговоры состоялись конструктивно, договоренность о дипломатических назначениях достигнута не была.

После второй встречи главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите сказала Elta, что позиции президента и МИД по вопросу послов сблизились.

Поэтому она выразила надежду, что во время следующей встречи Г. Науседы и Г. Ландсбергиса вопрос будет решен окончательно.

Споры по поводу послов продолжаются с прошлого года