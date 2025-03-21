Президент Литвы: гарантии безопасности для Украины должны сдерживать дальнейшую агрессию России

„Мирное соглашение должно обеспечить долгосрочную безопасность как для Украины, так и для всей Европы. Суверенитет, территориальная целостность Украины и ее народ не могут быть предметом переговоров. Быстрая сделка без реальных гарантий безопасности лишь откроет дорогу для дальнейшей российской агрессии“, – заявил Г. Науседа.

Глава государства отметил, что постоянная поддержка Украины со стороны Евросоюза , защищающей Европу от российских войск высокой ценой, остается приоритетом. На фоне переговоров США с Украиной и Россией о перемирии необходимо внимательно следить за действиями России как государства-агрессора. События последних дней, когда Россия выдвигает необоснованные требования, свидетельствуют о нежелании Кремля искать компромиссы, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

„Понимая, что цели России остаются неизменными, мы не можем рассматривать ее как нормального партнера. ЕС вместе с союзниками должен продолжать усиливать экономическое давление на Россию и ее сообщника Беларусь. Необходимо как можно скорее подготовить 17-й пакет санкций, включающий полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и расширенный список российских банков“, - цитируется глава Литвы.

Г. Науседа выразил поддержку „Коалиции желающих“, созданной Великобританией и Францией, которая, в случае достижения мирного соглашения, готова разместить в Украине военный контингент для сдерживания России.

Глава государства выступил за предоставление Украине гарантий безопасности с четкими механизмами их реализации, в частности, он поддержал предложение Верховного представителя ЕС Каи Каллас по оказанию масштабной военной помощи Украине в ближайшее время. Институты ЕС и страны-члены должны помочь Украине восполнить пробелы в военных возможностях, а также стимулировать развитие украинской оборонной промышленности за счет инвестиций и закупок.

Президент призвал к созданию специального международного трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии, а также к использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Он также призвал ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС и установить в качестве целевого срока 1 января 2030 года. „Сильная Украина означает более сильную и безопасную Европу“, – подчеркнул Г. Науседа.

Поддержку Украины со стороны Евросоюза президент рассматривает в более широком контексте укрепления европейской обороны. Борьба Украины с российским вторжением дает Европе время для ускоренного вооружения и усиления мер сдерживания.