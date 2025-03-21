2025.03.21 09:15

Президент Литвы: гарантии безопасности для Украины должны сдерживать дальнейшую агрессию России

 
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Nausėda: saugumo garantijos Ukrainai turi atgrasyti tolesnę Rusijos agresiją
Nausėda: saugumo garantijos Ukrainai turi atgrasyti tolesnę Rusijos agresiją
ФОТО: Robertas Dačkus | Prezidentūra

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в четверг, выступая на заседании Европейского совета, подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Глава государства отметил, что постоянная поддержка Украины со стороны Евросоюза, защищающей Европу от российских войск высокой ценой, остается приоритетом. На фоне переговоров США с Украиной и Россией о перемирии необходимо внимательно следить за действиями России как государства-агрессора. События последних дней, когда Россия выдвигает необоснованные требования, свидетельствуют о нежелании Кремля искать компромиссы, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

„Мирное соглашение должно обеспечить долгосрочную безопасность как для Украины, так и для всей Европы. Суверенитет, территориальная целостность Украины и ее народ не могут быть предметом переговоров. Быстрая сделка без реальных гарантий безопасности лишь откроет дорогу для дальнейшей российской агрессии“, – заявил Г. Науседа.

Глава государства выступил за предоставление Украине гарантий безопасности с четкими механизмами их реализации, в частности, он поддержал предложение Верховного представителя ЕС Каи Каллас по оказанию масштабной военной помощи Украине в ближайшее время. Институты ЕС и страны-члены должны помочь Украине восполнить пробелы в военных возможностях, а также стимулировать развитие украинской оборонной промышленности за счет инвестиций и закупок.

Г. Науседа выразил поддержку „Коалиции желающих“, созданной Великобританией и Францией, которая, в случае достижения мирного соглашения, готова разместить в Украине военный контингент для сдерживания России.

„Понимая, что цели России остаются неизменными, мы не можем рассматривать ее как нормального партнера. ЕС вместе с союзниками должен продолжать усиливать экономическое давление на Россию и ее сообщника Беларусь. Необходимо как можно скорее подготовить 17-й пакет санкций, включающий полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и расширенный список российских банков“, - цитируется глава Литвы.

Президент призвал к созданию специального международного трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии, а также к использованию замороженных российских активов для восстановления Украины. Он также призвал ускорить переговоры о членстве Украины в ЕС и установить в качестве целевого срока 1 января 2030 года. „Сильная Украина означает более сильную и безопасную Европу“, – подчеркнул Г. Науседа.

Поддержку Украины со стороны Евросоюза президент рассматривает в более широком контексте укрепления европейской обороны. Борьба Украины с российским вторжением дает Европе время для ускоренного вооружения и усиления мер сдерживания.

Как указывает Офис президента, перед началом пленарной сессии президент принял участие во встрече глав государств и правительств государств – членов ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проинформировал о ходе переговоров с США. Г. Науседа также принял участие в рабочем обеде с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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