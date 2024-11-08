Президент Литвы: Европе необходимо увеличить оборонные бюджеты до 3-4% для укрепления безопасности

Выступая на встрече с лидерами Евросоюза , глава государства отметил, что после президентских выборов в США Европе следует прилагать еще больше усилий для укрепления стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. По словам президента, США играют ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, поэтому важно расширять сотрудничество в сфере безопасности и добиваться постоянного присутствия американских сил на континенте. Президент также подчеркнул необходимость укрепления приверженности Европы коллективной обороне, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

„ЕС – надежный союзник США, который серьезно относится к коллективной безопасности. Мы должны доказать это не только словами, но и действиями. Цифры говорят сами за себя, поэтому оборонные бюджеты членов ЕС должны расти быстрее – до 3-4 процентов. Наша поддержка Украине также должна увеличиться. Мы не можем полагаться на то, что кто-то другой возьмет на себя ответственность за нашу безопасность. Европе пора выйти на новый уровень в вопросах обороны и безопасности“, – сказал Г. Науседа.