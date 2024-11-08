Президент Литвы: Европе необходимо увеличить оборонные бюджеты до 3-4% для укрепления безопасности

Выступая на встрече с лидерами Евросоюза, глава государства отметил, что после президентских выборов в США Европе следует прилагать еще больше усилий для укрепления стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. По словам президента, США играют ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, поэтому важно расширять сотрудничество в сфере безопасности и добиваться постоянного присутствия американских сил на континенте. Президент также подчеркнул необходимость укрепления приверженности Европы коллективной обороне, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
„ЕС – надежный союзник США, который серьезно относится к коллективной безопасности. Мы должны доказать это не только словами, но и действиями. Цифры говорят сами за себя, поэтому оборонные бюджеты членов ЕС должны расти быстрее – до 3-4 процентов. Наша поддержка Украине также должна увеличиться. Мы не можем полагаться на то, что кто-то другой возьмет на себя ответственность за нашу безопасность. Европе пора выйти на новый уровень в вопросах обороны и безопасности“, – сказал Г. Науседа.
Говоря о ситуации в Грузии после парламентских выборов, президент выразил обеспокоенность вмешательством России в демократические процессы в этой стране. Гитанас Науседа отметил, что, учитывая многочисленные сообщения о нарушениях в ходе выборов, необходимо провести независимое международное расследование. Президент представил коллегам из ЕС предложение Литвы направить в Грузию международную миссию, которая будет отвечать за расследование нарушений на выборах. Это стало бы важным сигналом для жителей Грузии о том, что международное сообщество с ними и поддерживает их право на свободные и честные выборы.
Как указывается в сообщении, президент также обратил внимание лидеров ЕС на ситуацию в Молдове, отметив, что Россия активно применяла различные гибридные тактики для влияния на результаты президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС. Глава Литвы призвал ЕС помочь Молдове расследовать случаи вмешательства в демократические процессы, чтобы предотвратить их повторение в будущем, и подчеркнул, что, поскольку молдавский народ проголосовал за членство в ЕС на референдуме, основное внимание теперь следует уделять эффективной реализации реформ. Г. Науседа отметил, что поддержка ЕС на пути Молдовы к европейской интеграции имеет первостепенное значение.