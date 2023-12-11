Президент Литвы: долг международного сообщества – помочь Украине вернуть похищенных детей

Глава государства, обращаясь к участникам встречи Международной коалиции стран по возвращению украинских детей, подчеркнул, что российский режим своими действиями покушается на любовь родителей и детей и угрожает детской идентичности, тем самым нарушая самые священные нормы любого человеческого сообщества.
"Долг всего международного сообщества – помочь Украине добиться победы, оказывая ей военную и финансовую поддержку, потому что только в случае поражения России можно будет скорее вернуть похищенных детей", – сказал президент в видеообращении.
По словам главы государства, возвращение детей – лишь первый шаг. Не менее важно добиваться того, чтобы лица, решения которых привели к жестокому преступлению, за это были привлечены к юридической ответственности.
Президент Г. Науседа подчеркнул, что Литва решительно поддерживает 10-ступенчатый мирный план президента Украины Владимира Зеленского как способ установления справедливого и прочного мира.
"Украина на протяжении веков успешно сопротивлялась многочисленным попыткам России отрицать и подавлять ее историю, культуру и идентичность. Сегодня я уверен: она справится и с этой агрессией", – сказал президент.
По данным Киева, установлены личности 20 000 детей, вывезенных в Россию после того, как силы Москвы начали полномасштабное военное вторжение в феврале 2022 года.
Международный уголовный суд в этом году заявил, что добивается ареста президента Владимира Путина за незаконный вывоз детей с оккупированной территории.