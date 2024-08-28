Президент Литвы: членство Литвы в ЕC стало историей успеха, этого желаю и Молдове

Как заявили в Офисе президента, в своем выступлении глава государства подчеркнул, что Молдова сейчас стоит на перепутье, где будет решаться ее будущее, и только от решения ее народа зависит будущее страны.
Президент заявил, что Литва увидела эту возможность и воспользовалась ею – она выбрала Евросоюз, НАТО, великую евроатлантическую семью свободолюбивых стран.
„Членство Литвы в Европейском союзе стало настоящей историей успеха, и я желаю, чтобы Молдова также воспользовалась этой возможностью. (...) Сегодня, будучи гордым членом семьи Европейского союза, Литва в то же время остается Литвой – лучшей, более сильной версией себя, независимым государством, которое заботится не только о своем собственном благополучии, но и о благополучии своих соседей и друзей“, – сказал президент.
Литовский лидер призвал народ Молдовы оставаться на европейском пути, проводить необходимые реформы и укреплять свою страну.
„Литва готова вам помочь. Мы готовы поделиться своим опытом и предложить проверенные решения. Мы также продолжим поддерживать вас в вопросах безопасности и обороны. Почему мы это делаем? Ответ прост: Литва хочет, чтобы Молдова преуспела и процветала. Ведь мы знаем, что место Молдовы в Европе“, – сказал глава государства.
В октябре этого года в Молдове пройдет референдум о вступлении в Евросоюз.