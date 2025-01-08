2025.01.08 13:12

Президент Литвы был замечен в одной из поликлиник Вильнюса

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Centro poliklinikoje pastebėtas Gitanas Nausėda
Centro poliklinikoje pastebėtas Gitanas Nausėda
ФОТО: Inga Liutkevičienė | Asmeninis archyvas

Среди пациентов вильнюсской Центральной поликлиники был замечен президент Литвы Гитанас Науседа. Причина визита – ежегодная проверка здоровья.

Пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис сказал Delfi, что цель визита – ежегодная проверка здоровья.

„Президент, как и все смертные, ходил в поликлинику, чтобы проверить здоровье. Он делает это каждый год“, – сказал пресс-секретарь.

Centro poliklinikoje pastebėtas Gitanas Nausėda

Ежегодно состояние здоровья проверяли и другие президенты Литвы.

Науседа прежде говорил, что о его здоровье заботятся три врача, в их числе и его многолетний семейный врач, работающий в Центральной поликлинике Аушра Апанавичене.

В Вильнюсе за здоровьем президента следит также врач Андрюс Климашаускас, анестезиолог и реаниматолог вильнюсской Сантаришкской клиники.

В Каунасе личным врачом президента согласился быть ректор Медицинского университета, профессор Ремигиюс Жалюнас (кардиолог Каунасской клиники – DELFI).

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