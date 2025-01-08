Президент Литвы был замечен в одной из поликлиник Вильнюса

Пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис сказал Delfi, что цель визита – ежегодная проверка здоровья.

„Президент, как и все смертные, ходил в поликлинику, чтобы проверить здоровье. Он делает это каждый год“, – сказал пресс-секретарь.

Ежегодно состояние здоровья проверяли и другие президенты Литвы.

Науседа прежде говорил, что о его здоровье заботятся три врача, в их числе и его многолетний семейный врач, работающий в Центральной поликлинике Аушра Апанавичене.

В Вильнюсе за здоровьем президента следит также врач Андрюс Климашаускас, анестезиолог и реаниматолог вильнюсской Сантаришкской клиники.