Президент Литвы: Блинкявичюте должна сама раскрыть причины возможного отказа от премьерства

Однако, по мнению главы страны, эти причины общественности должна раскрыть сама председатель социал-демократов.
„Мы действительно очень серьезно говорили обо всех обстоятельствах, и госпожа Блинкявичюте была со мной откровенна. Мы говорили и о других возможных вариантах, но обстоятельства, которые могли бы создать определенные препятствия для выполнения этих обязанностей, были таковы, что я не хотел бы их объявлять публично“, - во вторник телекомпании LRT сказал президент.
Однако президент подчеркнул, что считает основным кандидатом на эту должность В. Блинкявичюте.
„Но я повторяю: те причины, которые могут затруднить принятие решения или заставить искать другие пути – может быть, временно занимать должность, а затем передать эту должность – ну, это такие вещи, о которых я не могу говорить и о которых наше общественность, возможно, услышит завтра. Тогда уже люди сами будут оценивать“, - сказал президент, подчеркнув, что решение политика станет ясным в среду.
ELTA напоминает, что новость о том, что В. Блинкявичюте может отказаться от поста премьер-министра, появилась в СМИ во вторник днем.
О таком возможном решении В. Блинкявичюте порталу LRT.lt рассказали несколько ее однопартийцев.