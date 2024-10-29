2024.10.29 19:45

Президент Литвы: Блинкявичюте должна сама раскрыть причины возможного отказа от премьерства

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Президент Гитанас Науседа говорит, что лидер Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилия Блинкявичюте упомянула ему об обстоятельствах, которые могут помешать ей занять пост главы правительства.

Однако, по мнению главы страны, эти причины общественности должна раскрыть сама председатель социал-демократов.

„Мы действительно очень серьезно говорили обо всех обстоятельствах, и госпожа Блинкявичюте была со мной откровенна. Мы говорили и о других возможных вариантах, но обстоятельства, которые могли бы создать определенные препятствия для выполнения этих обязанностей, были таковы, что я не хотел бы их объявлять публично“, - во вторник телекомпании LRT сказал президент.

Однако президент подчеркнул, что считает основным кандидатом на эту должность В. Блинкявичюте.

„Но я повторяю: те причины, которые могут затруднить принятие решения или заставить искать другие пути – может быть, временно занимать должность, а затем передать эту должность – ну, это такие вещи, о которых я не могу говорить и о которых наше общественность, возможно, услышит завтра. Тогда уже люди сами будут оценивать“, - сказал президент, подчеркнув, что решение политика станет ясным в среду.

ELTA напоминает, что новость о том, что В. Блинкявичюте может отказаться от поста премьер-министра, появилась в СМИ во вторник днем.

О таком возможном решении В. Блинкявичюте порталу LRT.lt рассказали несколько ее однопартийцев.

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