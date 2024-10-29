Президент Литвы: Блинкявичюте должна сама раскрыть причины возможного отказа от премьерства

Однако, по мнению главы страны, эти причины общественности должна раскрыть сама председатель социал-демократов.

„Мы действительно очень серьезно говорили обо всех обстоятельствах, и госпожа Блинкявичюте была со мной откровенна. Мы говорили и о других возможных вариантах, но обстоятельства, которые могли бы создать определенные препятствия для выполнения этих обязанностей, были таковы, что я не хотел бы их объявлять публично“, - во вторник телекомпании LRT сказал президент.

Однако президент подчеркнул, что считает основным кандидатом на эту должность В. Блинкявичюте.