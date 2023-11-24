Президент Литвы: агрессивный сосед у нас под боком понимает только один язык – силу

Глава государства подчеркнул, что достигнутое на Вильнюсском саммите НАТО соглашение об укреплении восточного крыла НАТО, ротационной модели ПВО и планах региональной обороны обладает особой важностью для укрепления обороноспособности Литвы и всего региона.

По словам президента, Литва заинтересована в скорейшей и эффективной адаптации планов региональной обороны и боевой готовности с закрепленными необходимыми силами союзников, необходимой инфраструктурой и учениями.

"Являемся передовой линией НАТО. Альянс силен настолько, насколько сильны его самые уязвимые места, поэтому укрепление восточного фланга НАТО должно стать нашим общим приоритетом. Агрессивный сосед у нас под боком понимает только один язык – силу, поэтому мы должны быть сильными и сплоченными, как никогда, и продемонстрировать максимальную готовность. Это – лучшее сдерживание", – сказал Г. Науседа.