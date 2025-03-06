Президент Литвы: 800 млрд евро на оборону ЕС - значительный шаг вперед

„Я думаю, что это шаг вперед, и по сравнению с ситуацией, в которой мы находимся сейчас, это было бы действительно большой поддержкой для моей страны, потому что у нас амбициозные цели – достичь 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на финансирование обороны к 2030 году“, - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе в четверг.