2025.03.06 17:42

Президент Литвы: 800 млрд евро на оборону ЕС - значительный шаг вперед

 
ELTA
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Представленный Европейской комиссией (ЕК) план перевооружения Европы на сумму 800 миллиардов евро президент Гитанас Науседа называет шагом вперед и надеется, что будут приняты решения, которые позволят более гибко подходить к расходам на оборону при расчете финансового дефицита. Глава государства утверждает, что такое решение было бы особенно важным для Литвы.

„Я думаю, что это шаг вперед, и по сравнению с ситуацией, в которой мы находимся сейчас, это было бы действительно большой поддержкой для моей страны, потому что у нас амбициозные цели – достичь 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на финансирование обороны к 2030 году“, - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе в четверг.

„Нам также необходим более гибкий подход к расходам на оборону при расчете бюджетного дефицита в рамках плана экономического роста и стабильности“, - сказал он.

Президент также выразил поддержку пакету военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, добавив, что, если бы все государства-члены выделили бы Украине 0,25 проц. своего ВВП, эта сумма была бы вдвое больше.

„Литва обязуется вносить и выплачивать свою долю в этот фонд, так же как мы обязались поддерживать Украину в размере 0,25 проц. от нашего ВВП ежегодно“, - сказал Г. Науседа.

„Мы подсчитали, что если бы другие страны обязались вносить такую же сумму, Украина получила бы 43 млрд евро, а это именно то, что ей сейчас действительно нужно“, - добавил он.

Во вторник Еврокомиссия представила новый план перевооружения Европы на сумму 800 миллиардов евро.

Новый план обороны, состоящий из пяти частей, был обнародован после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила в понедельник о временной приостановке всей военной помощи Украине.

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