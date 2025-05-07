Президент: Литва становится центром оборонных инноваций

По словам главы государства, сдерживание сегодня становится ключевым принципом внешней политики и политики безопасности. „История показывает, что сдерживание становится эффективным только тогда, когда мы последовательно инвестируем, сотрудничаем, внедряем инновации и – что особенно важно – обеспечиваем производство“, – сказал Г. Науседа.

Президент в своей приветственной речи подчеркнул, что Литва стремится стать лидером в области оборонных инноваций, и призвал международное бизнес-сообщество активно участвовать в развитии оборонной промышленности, а также использовать новые возможности, возникающие на фоне увеличения финансирования обороны, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Президент с удовлетворением отметил, что Литва предпринимает конкретные шаги по укреплению своего оборонного сектора: со следующего года страна будет выделять на оборону 5-6 проц. ВВП, создаются условия для размещения немецкой бригады на нашей территории. Кроме того, Литва активно снижает бюрократические барьеры для компаний оборонной промышленности, что уже позволило успешно привлечь в страну такие компании, как Rheinmetall и Northrop Grumman.

Глава государства также отметил лидерство Литвы в оказании поддержки Украине. По общему объему военной и иной помощи Украине, выраженному в процентах от ВВП, Литва входит в тройку крупнейших сторонников Украины в мире.