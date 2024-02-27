Президент: Литва не признает организованные Россией выборы на оккупированных территориях Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Гитанас Науседа заявил, что Литва не признает организованные Россией выборы на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины.

Об этом он заявил в понедельник в своем обращении к участникам Международной платформы по освобождению гражданских лиц, самовольно задержанных Россией.

"Мы не признаем и не признаем выборы, которые Россия планирует провести на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины. Литва решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в границах, признанных на международном уровне", – заявил Г. Науседа участникам платформы.

По словам главы государства, незаконная депортация тысяч украинских детей в Россию и Беларусь является "чрезвычайно шокирующей геноцидной попыткой стереть украинскую идентичность".

По его словам, Литва продолжит выступать за необходимость учреждения специального международного трибунала для расследования преступлений агрессии и создания компенсационного механизма для Украины.

В начале февраля Россия вызвала дипломатических представителей трех стран Балтии, обвинив их в попытке "саботировать" выборы президента России, которые состоятся в следующем месяце.

В ответ на такие угрозы Москвы, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это еще один знак того, что Литва должна усилить свою безопасность.

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