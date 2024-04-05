Президент: Литва была и будет одним из самых активных сторонников Украины

Как указывает Офис презилента, Г. Науседа и Д. Шмыгаль обсудили процесс интеграции Украины в ЕС и ее сближение с НАТО. По утверждению главы государства, главная цель на данный момент – начать переговоры о членстве в ЕС уже в июне этого года. Президент отметил, что Литва будет и дальше поддерживать европейскую интеграцию Украины и готова поделиться экспертным опытом в проведении реформ.