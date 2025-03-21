Президент: Литва была бы готова внести свой вклад в отправку миротворцев в Украину

„Речь идет о возможном военном присутствии европейцев (в Украине – ELTA) после прекращения огня, после мирных переговоров. Моя страна готова оказать необходимую поддержку, речь идет о вполне конкретном количестве солдат. Однако для этого должно быть общее обязательство всех стран, участвующих в „Коалиции желающих“, оказать эту поддержку“, – сказал Г. Науседа в интервью Bloomberg.

„Мы всё еще находимся на стадии обсуждения, поэтому, вероятно, еще слишком рано публично называть конкретные цифры“, - отметил он.