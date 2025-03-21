2025.03.21 15:40

Президент: Литва была бы готова внести свой вклад в отправку миротворцев в Украину

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Президент Гитанас Науседа утверждает, что, если в войне России в Украине будет достигнуто перемирие, Литва была бы готова внести свой вклад в отправку миротворцев в Украину. Однако глава страны подчеркивает, что на развертывание военных сил должны согласиться все государства так называемой „Коалиции желающих“.

„Речь идет о возможном военном присутствии европейцев (в Украине – ELTA) после прекращения огня, после мирных переговоров. Моя страна готова оказать необходимую поддержку, речь идет о вполне конкретном количестве солдат. Однако для этого должно быть общее обязательство всех стран, участвующих в „Коалиции желающих“, оказать эту поддержку“, – сказал Г. Науседа в интервью Bloomberg.

„Мы всё еще находимся на стадии обсуждения, поэтому, вероятно, еще слишком рано публично называть конкретные цифры“, - отметил он.

В начале марта, когда на Западе возобновились дискуссии о возможности отправки миротворцев в Украину, советник президента Марюс Чеснулявичюс утверждал, что в первую очередь важно знать, в какой форме будет осуществляться такая миссия и кто ее возглавит.

Советник главы страны тогда также отметил, что при принятии решения об отправке войск в Украину страна будет оценивать и собственную безопасность, и непосредственно возникающие угрозы.

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