Президент: Литва была бы готова внести свой вклад в отправку миротворцев в Украину

„Речь идет о возможном военном присутствии европейцев (в Украине – ELTA) после прекращения огня, после мирных переговоров. Моя страна готова оказать необходимую поддержку, речь идет о вполне конкретном количестве солдат. Однако для этого должно быть общее обязательство всех стран, участвующих в „Коалиции желающих“, оказать эту поддержку“, – сказал Г. Науседа в интервью Bloomberg.
„Мы всё еще находимся на стадии обсуждения, поэтому, вероятно, еще слишком рано публично называть конкретные цифры“, - отметил он.
В начале марта, когда на Западе возобновились дискуссии о возможности отправки миротворцев в Украину, советник президента Марюс Чеснулявичюс утверждал, что в первую очередь важно знать, в какой форме будет осуществляться такая миссия и кто ее возглавит.
Советник главы страны тогда также отметил, что при принятии решения об отправке войск в Украину страна будет оценивать и собственную безопасность, и непосредственно возникающие угрозы.