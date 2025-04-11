Президент: Литва была бы готова рассмотреть национальные санкции против России и Беларуси

„Литва была бы готова рассмотреть национальные санкции. Хочу отметить, что применение санкций отдельными государствами, к сожалению, оказывает на агрессора гораздо меньшее воздействие, нежели санкционный пакет со стороны всего Сообщества. (…) Возможно, мы нашли бы немало единомышленников. Однако я все же выступаю за то, чтобы санкции ЕС не просто продлевали, но мы должны говорить и действовать, планируя семнадцатый пакет санкций, который сейчас рассматривается“, — заявил Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.
„Мы должны всеми средствами добиваться продления санкций против России и Беларуси. Их продление запланировано на конец июля, и мы прекрасно знаем, что одно из государств является препятствием для продления этих санкций“, — подчеркнул он.
На этой неделе предложение о продлении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси прошло очередное голосование в Сейме.
Согласно действующему закону о национальных санкциях, данные ограничительные меры действуют до 2 мая 2025 года. Предлагалось продлить этот срок еще на год.