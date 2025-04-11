2025.04.11 16:03

Президент: Литва была бы готова рассмотреть национальные санкции против России и Беларуси

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Литва готова ввести национальные санкции против России и Беларуси в случае непродления ограничений, введенных Европейским союзом (ЕС), заявил президент Гитанас Науседа. Однако он подчеркивает, что Литва должна приложить все усилия для продления экономических санкций, применяемых ЕС.

„Литва была бы готова рассмотреть национальные санкции. Хочу отметить, что применение санкций отдельными государствами, к сожалению, оказывает на агрессора гораздо меньшее воздействие, нежели санкционный пакет со стороны всего Сообщества. (…) Возможно, мы нашли бы немало единомышленников. Однако я все же выступаю за то, чтобы санкции ЕС не просто продлевали, но мы должны говорить и действовать, планируя семнадцатый пакет санкций, который сейчас рассматривается“, — заявил Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.

„Мы должны всеми средствами добиваться продления санкций против России и Беларуси. Их продление запланировано на конец июля, и мы прекрасно знаем, что одно из государств является препятствием для продления этих санкций“, — подчеркнул он.

На этой неделе предложение о продлении национальных санкций в отношении граждан России и Беларуси прошло очередное голосование в Сейме.

Согласно действующему закону о национальных санкциях, данные ограничительные меры действуют до 2 мая 2025 года. Предлагалось продлить этот срок еще на год.

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