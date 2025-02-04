Президент – лидерам ЕС: укрепление европейской обороны – не роскошь, а экзистенциальная необходимость

Обращаясь к европейским лидерам, президент подчеркнул, что именно сегодня укрепление европейской обороны – это не роскошь, а экзистенциальная необходимость.

Глава государства призвал страны – члены ЕС решительно увеличить финансирование обороны и выделять на эти нужды не менее 3% ВВП. Он напомнил, что Литва в этом году выделила на оборонные расходы 4% ВВП и планирует увеличить этот показатель до 6 проц. ВВП к 2030 году.

Президент подчеркнул, что необходимо найти дополнительные ресурсы на оборону в текущей Многолетней финансовой рамочной программе ЕС (MFF) и сделать оборону ключевым приоритетом в следующей многолетней программе на период 2028-2034 годов.