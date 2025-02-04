Президент – лидерам ЕС: укрепление европейской обороны – не роскошь, а экзистенциальная необходимость

Обращаясь к европейским лидерам, президент подчеркнул, что именно сегодня укрепление европейской обороны – это не роскошь, а экзистенциальная необходимость.
Глава государства призвал страны – члены ЕС решительно увеличить финансирование обороны и выделять на эти нужды не менее 3% ВВП. Он напомнил, что Литва в этом году выделила на оборонные расходы 4% ВВП и планирует увеличить этот показатель до 6 проц. ВВП к 2030 году.
Президент подчеркнул, что необходимо найти дополнительные ресурсы на оборону в текущей Многолетней финансовой рамочной программе ЕС (MFF) и сделать оборону ключевым приоритетом в следующей многолетней программе на период 2028-2034 годов.
Как указывает офис президента, в ходе встречи Науседа отметил, что укрепление границ ЕС с Россией и Беларусью, инвестиции в военную мобильность и продуманное распределение оборонно-промышленного потенциала являются важнейшими факторами обеспечения безопасности ЕС в целом. Эти аспекты также должны быть отражены в Белой книге по безопасности и обороне ЕС, подготовкой которой в настоящее время занимается Европейская комиссия.
Говоря о поддержке Украины, президент призвал к конкретным мерам по оказанию долгосрочной военной помощи, а также к интеграции украинской оборонной промышленности в оборонную технологическую и промышленную базу ЕС.
Подчеркивая важность углубленного сотрудничества ЕС с НАТО и Великобританией, Президент отметил, что партнерство ЕС с НАТО будет способствовать более эффективному распределению ресурсов, укреплению оборонной промышленности, обеспечению военной мобильности и защите критически важной инфраструктуры. Науседа также подчеркнул, что обсуждаемое в настоящее время партнерство ЕС и Великобритании в сфере безопасности и обороны не только выгодно, но и необходимо.
Офис президента напоминает, что этот неофициальный саммит ЕС призван заложить основу для дальнейших решений по вопросам европейской обороны, которые будут обсуждаться на очередном заседании Европейского совета в июне. Кроме того, эта встреча должна дать ориентиры Европейской комиссии при подготовке Белой книги о будущем европейской обороны.
В ходе неформальной встречи лидеры ЕС также обсудили эти вопросы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.