2025.01.10 07:05

Президент Латвии: увеличение расходов на безопасность и оборону - в интересах безопасности Балтийского региона

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius
ФОТО: AFP / Scanpix

Увеличение расходов на безопасность и оборону отвечает интересам безопасности Балтийского региона, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в юрмальской резиденции.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, региональной безопасности, укрепления трансатлантических отношений и поддержки Украины.

Ринкевич подтвердил, что Литва является одним из ближайших стратегических партнеров Латвии, особо отметив тесные политические и экономические связи между странами, а также общее понимание вопросов, важных для региональной безопасности.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления энергетической безопасности стран Балтии, увеличения расходов на безопасность и оборону, продолжения поддержки Украины и обеспечения усиленной защиты наземной и подводной критической инфраструктуры совместно с союзниками.

Как сообщалось, на этой неделе Ринкевич заявил, что в ближайшие годы Латвия должна увеличить расходы на оборону примерно до 4 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП).

Это заявление было сделано после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 5 проц. от ВВП.

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