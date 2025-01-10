Президент Латвии: увеличение расходов на безопасность и оборону - в интересах безопасности Балтийского региона

Как сообщалось, на этой неделе Ринкевич заявил, что в ближайшие годы Латвия должна увеличить расходы на оборону примерно до 4 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП).

Это заявление было сделано после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 5 проц. от ВВП.