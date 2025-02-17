Президент – иностранным послам: безопасность и оборона – главные приоритеты Литвы

В своем выступлении президент отметил решение Литвы увеличить расходы на оборону, которые в этом году составят 4 проц. ВВП, а в период 2026-2030 годов достигнут 5-6 проц., а также отметил восстановление национальной дивизии, продолжение модернизации армии и создание условий для размещения бригады в Литве к 2027 году.

Г. Науседа подчеркнул, что вследствие сложившейся геополитической ситуации безопасность и оборона являются сегодня главными приоритетами внешней и внутренней политики Литвы.

На ежегодной встрече с дипломатическим корпусом зарубежных стран президент подчеркнул, что весь мир ощущает последствия российской агрессии. По словам главы государства, война не только вызвала энергетический, миграционный и продовольственный кризисы, но и усугубила такие сложные глобальные проблемы, как бедность, голод, экологические вызовы и изменение климата, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

„Мы благодарны всем союзникам за их приверженность обеспечению безопасности Литвы и всего восточного фланга НАТО. Ваше военное присутствие в Литве – самый эффективный сдерживающий фактор для России!“, – сказал Г. Науседа.

Как указывается в сообщении, глава государства подчеркнул, что крепкие трансатлантические связи и сохранение присутствия США в Европе имеют особое значение для Европы в целом. Президент отметил, что сегодня Европа должна взять на себя гораздо больше ответственности за свою оборону: „Мы должны создать европейский военный потенциал, отвечающий нынешним военным реалиям, и стать более сильными союзниками США. Для этого необходимо усилить финансирование европейской обороны“.