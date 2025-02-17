Президент – иностранным послам: безопасность и оборона – главные приоритеты Литвы

На ежегодной встрече с дипломатическим корпусом зарубежных стран президент подчеркнул, что весь мир ощущает последствия российской агрессии. По словам главы государства, война не только вызвала энергетический, миграционный и продовольственный кризисы, но и усугубила такие сложные глобальные проблемы, как бедность, голод, экологические вызовы и изменение климата, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
Г. Науседа подчеркнул, что вследствие сложившейся геополитической ситуации безопасность и оборона являются сегодня главными приоритетами внешней и внутренней политики Литвы.
В своем выступлении президент отметил решение Литвы увеличить расходы на оборону, которые в этом году составят 4 проц. ВВП, а в период 2026-2030 годов достигнут 5-6 проц., а также отметил восстановление национальной дивизии, продолжение модернизации армии и создание условий для размещения бригады в Литве к 2027 году.
„Мы благодарны всем союзникам за их приверженность обеспечению безопасности Литвы и всего восточного фланга НАТО. Ваше военное присутствие в Литве – самый эффективный сдерживающий фактор для России!“, – сказал Г. Науседа.
Как указывается в сообщении, глава государства подчеркнул, что крепкие трансатлантические связи и сохранение присутствия США в Европе имеют особое значение для Европы в целом. Президент отметил, что сегодня Европа должна взять на себя гораздо больше ответственности за свою оборону: „Мы должны создать европейский военный потенциал, отвечающий нынешним военным реалиям, и стать более сильными союзниками США. Для этого необходимо усилить финансирование европейской обороны“.
Президент также подчеркнул важность понимания того, что в Украине защищается наша безопасность и безопасность Европы в целом. По его словам, именно поэтому всесторонняя военная и политическая поддержка Украины останется одним из главных внешнеполитических приоритетов Литвы.
„Очень важно кардинально изменить ситуацию, так как временное прекращение огня или замораживание конфликта лишь дадут России время подготовиться к новому нападению. Для достижения долгосрочного решения мы должны укрепить саму Украину настолько, чтобы сдержать Путина от его целей. И делать это, в первую очередь, через содействие развитию оборонной промышленности Украины“, – заявил глава государства.
Г. Науседа подчеркнул, что безопасность и сила Литвы зависят также от глобального партнерства. Президент выразил удовлетворение стремительным ростом торгово-экономических отношений Литвы со всем миром за последние пять лет, особенно отметив успехи в области биотехнологий и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, подчеркивается в сообщении.
Кроме того, президент отметил, что Литва уже начала подготовку к председательству в Совете Европейского союза в 2027 году, и выделил приоритеты нашей страны – обеспечение безопасности и обороны Европейского союза в ответ на гибридные угрозы, укрепление конкурентоспособности и подготовка к расширению.