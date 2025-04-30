Президент: „Инициатива трех морей“ – последовательный путь к долгосрочной безопасности Европы

Обращаясь к лидерам стран региона, глава Литвы подчеркнул, что „Инициатива трех морей“, основанная на взаимосвязи по оси Север – Юг, в условиях сложных геополитических вызовов стала еще более актуальной, сообщает Группа по вопросам коммуникации службы президента.
„Региональное сотрудничество, основанное на духе солидарности, и ускоренная реализация совместных инфраструктурных проектов – это надлежащий ответ на необходимость обеспечения безопасности и долгосрочного благополучия нашего региона и всей Европы. Сегодня мы координируем действия в области цифровизации, энергетической безопасности, военной мобильности, защиты критической инфраструктуры и поддержки Украины“, – сказал президент, обращаясь к участникам саммита.
Науседа отметил перспективы „Инициативы трех морей“ в дальнейшем расширении долгосрочного трансатлантического сотрудничества в сферах энергетики, инноваций, новых технологий и оборонной промышленности. Ярким примером этого является первый в регионе терминал сжиженного природного газа, построенный в Клайпеде, через который газ из США поступает в Литву и другие страны региона.
„В начале этого года страны Балтии завершили синхронизацию своих электросетей с сетями континентальной Европы. В реализации этого проекта, имеющего огромное геополитическое значение, важную роль сыграл наш близкий друг Польша. С самого начала Европейская комиссия признала синхронизацию стратегическим проектом Европейского союза и всесторонне поддерживала его. Теперь страны Балтии полностью интегрированы в рынок электроэнергии ЕС и независимы от России“, – сказал глава государства, говоря об энергетической безопасности.
Президент также подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины.
„В условиях продолжающейся агрессивной войны России против Украины Литва остается верной своим принципам и твердой позиции: мы должны сохранять единство, проявлять решимость и оказывать Украине всестороннюю политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку. Только справедливый и прочный мир в Украине сможет обеспечить мир во всей Европе. Реализация европейских и евроатлантических устремлений Украины является наилучшей гарантией безопасности. Поэтому Литва призывает к амбициозности и предлагает установить 1 января 2030 года в качестве даты вступления Украины в Европейский союз“, – подчеркнул Науседа.
Как указывает служба президента, президент напомнил об одном из важнейших достижений девятого саммита „Инициативы трех морей“, состоявшегося в 2024 году в Вильнюсе: Япония стала четвертым стратегическим партнером Инициативы наряду с США, Германией и Европейской комиссией. В период председательства Литвы в ИТМ удалось укрепить как региональное, так и глобальное измерение Инициативы.
Глава государства также поприветствовал новых ассоциированных членов – Албанию и Черногорию, а также стратегических партнеров – Турцию и Испанию, присоединившихся к Инициативе в этом году. По словам президента, это свидетельствует о возрастающем геополитическом весе объединения.
Традиционно по итогам саммита главы государств приняли совместную декларацию, в которой изложены политические ориентиры дальнейшей деятельности.
Одиннадцатый саммит „Инициативы трех морей“ состоится в 2026 году в Хорватии.