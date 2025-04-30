Президент: „Инициатива трех морей“ – последовательный путь к долгосрочной безопасности Европы

Науседа отметил перспективы „Инициативы трех морей“ в дальнейшем расширении долгосрочного трансатлантического сотрудничества в сферах энергетики, инноваций, новых технологий и оборонной промышленности. Ярким примером этого является первый в регионе терминал сжиженного природного газа, построенный в Клайпеде, через который газ из США поступает в Литву и другие страны региона.

„В начале этого года страны Балтии завершили синхронизацию своих электросетей с сетями континентальной Европы. В реализации этого проекта, имеющего огромное геополитическое значение, важную роль сыграл наш близкий друг Польша. С самого начала Европейская комиссия признала синхронизацию стратегическим проектом Европейского союза и всесторонне поддерживала его. Теперь страны Балтии полностью интегрированы в рынок электроэнергии ЕС и независимы от России“, – сказал глава государства, говоря об энергетической безопасности.