Президент и премьер разошлись в оценке действий Жемайтайтиса

„Требованиями или ультиматумами мы точно не общаемся, хотя, возможно, у некоторых людей сложилось несколько иное впечатление. Но я обязательно потребую от коалиции того самообладания или твердости при принятии важных решений – будь то реформа пенсионных накоплений, будь то система образования или вопросы региональной политики. Вот тут нам действительно следует продемонстрировать твердость и политическую мудрость“, – заявил во вторник Г. Палуцкас в эфире радиостанции LRT.