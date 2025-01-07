2025.01.07 10:15

Президент и премьер разошлись в оценке действий Жемайтайтиса

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Remigijus Žemaitaitis, Gintautas Paluckas
Remigijus Žemaitaitis, Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

После того, как президент Гитанас Науседа призвал премьер-министра потребовать „некоторого самообладания“ от лидера „Зари НеманаРемигиюса Жемайтайтиса, создающего напряженность в коалиции, сам премьер-министр Гинтаутас Палуцкас этого делать не намерен. По словам политика, правящее большинство действует по принципу консенсуса и диалога. Поэтому, отмечает социал-демократ, нет надобности в „битье кулаком по столу“.

„Требованиями или ультиматумами мы точно не общаемся, хотя, возможно, у некоторых людей сложилось несколько иное впечатление. Но я обязательно потребую от коалиции того самообладания или твердости при принятии важных решений – будь то реформа пенсионных накоплений, будь то система образования или вопросы региональной политики. Вот тут нам действительно следует продемонстрировать твердость и политическую мудрость“, – заявил во вторник Г. Палуцкас в эфире радиостанции LRT.

„Не вижу никакой надобности в битье кулаком по столу, потому что наша политическая культура основана на консенсусе, диалоге, а не на обуздании кого-то или требовании уняться“, – заявил он, поблагодарив президента за внимание к коалиции.

Как сообщалось ранее, в понедельник президент Г. Науседа заявил телеканалу TV3, что, по его мнению, премьер-министр может потребовать „некоторого самообладания“ от лидера „Зари Немана“, ставящего ультиматумы партнерам по коалиции.

„Я думаю, что господин Палуцкас мог бы очень четко потребовать от господина Жемайтайтиса определенного самообладания и просто сосредоточения на тех вещах, которые наиболее важны для Литвы“, – сказал Г. Науседа.

„Нет такого, чтобы один человек мог определять ситуацию в Литве. Хотя иногда, когда я перелистываю страницы СМИ, у меня складывается впечатление, что в Литве не происходит ничего интересного, только выходки одной личности“, – подчеркнул глава государства.

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