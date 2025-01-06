Президент и премьер-министр выразили соболезнования в связи с кончиной митрополита на покое Хризостома

„Мудрый подход и гражданская позиция Его Экселенции Хризостома в поддержке стремления к восстановлению Литовского государства и осуждении советской военной агрессии в 1991 году внесли значительный вклад в межнациональное согласие и формирование гармоничного общества в Литве“, – говорится в сообщении президента.
„Митрополит на покое Хризостом останется в памяти не только за свое многолетнее духовное лидерство в православной общине Литвы – чрезвычайно важным был и его подход к стремлению Литвы к независимости и последующей её защите 13 января“, – сказал премьер-министр.
„В этот непростой для страны и ее народа период глава Литовской Православной Церкви внес свой вклад в сохранение основополагающих принципов свободы, общности и межнационального согласия, поддержав восстановление независимости страны и осудив неоправданную, неспровоцированную агрессию“, – добавил Г. Палуцкас.
Митрополит на покое Хризостом скончался в понедельник ночью в возрасте 91 года. Он возглавлял Литовскую Православную Церковь с 1990 по 2010 год, когда ушел на покой по состоянию здоровья.
Митрополит Хризостом поддержал стремление литовского народа к свободе и независимости, во время январских событий 1991 года в Вильнюсе резко осудил действия властей Советского Союза и был награжден Медалью Памяти 13 января – государственной наградой Литовской Республики.