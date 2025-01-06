Президент и премьер-министр выразили соболезнования в связи с кончиной митрополита на покое Хризостома

„Мудрый подход и гражданская позиция Его Экселенции Хризостома в поддержке стремления к восстановлению Литовского государства и осуждении советской военной агрессии в 1991 году внесли значительный вклад в межнациональное согласие и формирование гармоничного общества в Литве“, – говорится в сообщении президента.

„Митрополит на покое Хризостом останется в памяти не только за свое многолетнее духовное лидерство в православной общине Литвы – чрезвычайно важным был и его подход к стремлению Литвы к независимости и последующей её защите 13 января“, – сказал премьер-министр.