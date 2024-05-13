2024.05.13 10:28

Президент и премьер-министр встревожены победой кандидата Вайткуса в Шальчининкае и Висагинасе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В Шальчининкае и Висагинасе большинство голосов в воскресенье набрал Эдуардас Вайткус, которого обвиняют в распространении прокремлевского нарратива. В этих муниципалитетах Литвы кандидат-самовыдвиженец получил 39,91 и 37,8% голосов соответственно.

Науседа: надо не злиться, а понять, какими настроениями живут эти люди

"Я был и в Шальчининкае, и в Висагинасе. Я бы призвал делать это и руководителей нашего правительства, министров. Действительно нужно обратить внимание на специфические проблемы этих регионов (...) Поэтому я бы в очередной раз призвал, чтобы не только президент видел эти регионы, но и другие органы власти", – заявил Г. Науседа журналистам на пресс-конференции в понедельник.

"Действительно очень важно понимать, что Россия не дремлет (...) Это не только проблема Литвы, это проблема всего Евросоюза", – заявил глава государства.

"Надо не злиться, не горячиться, а очень четко понять, какими настроениями живут эти люди, ведь они наши граждане, граждане Литовской Республики, и стараться решать те проблемы, которые возникают у них", – сказал президент.

Шимоните: к этому надо отнестись серьезно

"Эти результаты заставляют не только премьер-министра дополнительно задуматься об этих регионах, но и президента, кто бы им ни был. (...) К этому нужно отнестись серьезно, заново оценить и принять необходимые меры", – заявила И. Шимоните журналистам на пресс-конференции в понедельник утром после первого тура президентских выборов.

"Но это не только работа правительства – это также работа и президента и в каком-то смысле Государственного совета обороны, а также всех проевропейских политиков Литвы", – сказала премьер-министр.

Между тем, рассуждая о том, почему в некоторых муниципалитетах страны Э. Вайткус стал самым популярным кандидатом, И. Шимоните назвала несколько причин.

"Очевидно, что это и был феномен, что избирательная акция поляков, традиционно набирающая максимум голосов в этих краях, на этот раз не имела своего кандидата на президентских выборах. На предыдущих выборах, мне кажется, лучший результат там был у господина Томашевского (лидер ИАПЛ-СХС – ELTA). Поэтому, видимо, люди выбирали того, кто в каком-то смысле наиболее близок им по миропониманию или взглядам", – сказала премьер-министр.

"Должна сказать, что внимания (к этим регионам – ELTA) было немало и когда началось полномасштабное вторжение в Украину, именно по предложению правительства была ограничена деятельность пропагандистских вещателей в Литве и эти ограничения продлены", – добавила И. Шимоните.

Премьер дала оценку результатам Р. Жемайтайтиса на президентских выборах: это прискорбно

На состоявшейся пресс-конференции И. Шимоните выразила сожаление, что вердикт Конституционного суда о нарушении присяги Ремигиюсом Жемайтайтисом не был негативно оценен избирателями на президентских выборах.

"Это прискорбно, потому что признание пришло за счет таких вещей, к которым общество не должно относится терпимо – антисемитизма", – прокомментировала она.

"Господин Жемайтайтис не только признан Конституционным судом нарушителем присяги, но и его программа представляет собой такую довольно типичную популистскую мешанину. Подобная мешанина время от времени кажется привлекательной для части избирателей, поскольку кажется, что очень простыми способами можно решить очень сложные проблемы", – отметила И. Шимоните.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), Р. Жемайтайтис на президентских выборах набрал 9,27 проц. голосов избирателей.

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