Президент: Холокост показал высшую степень зла, к которой никто не должен даже приближаться

Обращаясь к собравшимся, глава государства сказал, что прежде всего хочет поблагодарить всех, кому небезразлична память о Холокосте в Литве, тех, кто бережно хранит богатейшее культурное наследие евреев Литвы, и тех, кто направляет свои усилия на просвещение молодого поколения о трагическом прошлом.
По словам президента, сегодня мы видим в Холокосте величайшее и самое страшное преступление против еврейского народа – и это правда. „Однако не менее важно принять, что Холокост – это и преступление против человечества. Преступление против каждого народа и каждого человека. Ужасный удар, оставивший неизгладимую горечь в жизни каждого из нас“, – подчеркнул глава государства.
Как указывается в сообщении, президент отметил, что Холокост показал высшую степень зла, к которой никто не должен даже приближаться. Мы многократно повторяли, что столь страшная трагедия, затмевающая всю нашу историческую перспективу, больше никогда не должна повториться. „И все же сегодня мы видим жестокие преступления России против Украины и ее народа. Мы также стали свидетелями террористического акта ХАМАС против Израиля и последовавших за этим ужасов. Это напоминание о том, что ненависть и жестокость никуда не исчезли. С этим нужно бороться постоянно“, – заявил Г. Науседа.
По утверждению главы Литвы, мы должны помнить и чтить не только жертв Холокоста и выживших, но и тех, кто спасал евреев – тех, кто в трагический момент не остался безмолвным наблюдателем, а, рискуя жизнью своей и своих близких, следовал зову совести.
„Мы не можем изменить то, что произошло. В наших силах – увековечить память о жертвах своими делами. Каждый день, каждое мгновение давайте будем руководствоваться справедливостью и стремиться к ней. Давайте будем бороться со злом, пока оно не стало всепоглощающим, и своим примером оставим завет будущим поколениям“, – сказал президент.
В понедельник, по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и 80-летия освобождения концлагеря Освенцим, лидеры Европейского союза, в том числе президент Г. Науседа, обнародовали совместное заявление. В нем подчеркивается, что сегодня в Европе наблюдается беспрецедентный рост антисемитизма, невиданный со времен Второй мировой войны. Лидеры ЕС решительно осудили тревожный рост насильственных антисемитских инцидентов, отрицания и искажения Холокоста, а также теорий заговора и предвзятости в отношении евреев, указывает Президентура.
„Мы полны решимости бороться с антисемитизмом, защищать и сохранять еврейскую жизнь в Европе. Мы осуждаем все формы дискриминации, нетерпимости, расизма и ксенофобии и будем решительно действовать в целях устранения этих угроз демократическим обществам. „Никогда больше“ – это сейчас“, – говорится в заявлении лидеров стран ЕС.