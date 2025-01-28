Президент: Холокост показал высшую степень зла, к которой никто не должен даже приближаться

Обращаясь к собравшимся, глава государства сказал, что прежде всего хочет поблагодарить всех, кому небезразлична память о Холокосте в Литве, тех, кто бережно хранит богатейшее культурное наследие евреев Литвы, и тех, кто направляет свои усилия на просвещение молодого поколения о трагическом прошлом.

По словам президента, сегодня мы видим в Холокосте величайшее и самое страшное преступление против еврейского народа – и это правда. „Однако не менее важно принять, что Холокост – это и преступление против человечества. Преступление против каждого народа и каждого человека. Ужасный удар, оставивший неизгладимую горечь в жизни каждого из нас“, – подчеркнул глава государства.

Как указывается в сообщении, президент отметил, что Холокост показал высшую степень зла, к которой никто не должен даже приближаться. Мы многократно повторяли, что столь страшная трагедия, затмевающая всю нашу историческую перспективу, больше никогда не должна повториться. „И все же сегодня мы видим жестокие преступления России против Украины и ее народа. Мы также стали свидетелями террористического акта ХАМАС против Израиля и последовавших за этим ужасов. Это напоминание о том, что ненависть и жестокость никуда не исчезли. С этим нужно бороться постоянно“, – заявил Г. Науседа.