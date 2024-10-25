Президент: Гутерриш должен бескомпромиссно защищать принципы и цели ООН

„По мнению президента, глава ООН должен бескомпромиссно защищать принципы и цели ООН, закрепленные в Уставе ООН, на основе которого ООН и была создана. Президент с сожалением отмечает, что визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Россию и его участие в саммите БРИКС не создают впечатления, что Генеральный секретарь ООН привержен решительной защите важнейших принципов Устава ООН перед лицом стран, которые их систематически нарушают“, — говорится в комментарии коммуникационной группы президента.
В присланном Офисом президента комментарии указывается, что в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в сентябре в Нью-Йорке, Науседа встретился с Гутерришем и выразил свою позицию, подчеркнув, что „Организация Объединенных Наций становится бессильной против агрессора и у нее отсутствуют инструменты для его остановки“.
„Глава государства призвал генерального секретаря ООН поддержать мирный план президента Украины Владимира Зеленского, выразил уверенность, что роль ООН важна в достижении долгосрочного мира в Европе“, – заявляют представители главы государства.
Отмечается также, что Науседа подчеркнул перед главой ООН необходимость создания специального трибунала для расследования преступлений российской агрессии в Украине и привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России за совершенные преступления.
„Президент обратил внимание лидера ООН на необходимость привлечения к ответственности пособника России – Беларуси и усиления давления на Иран, который поставляет России военную технику“, – Офис президента повторил мысли, ранее высказанные президентом.
Напомним, что в среду Гутерриш прибыл в российский город Казань для участия в саммите БРИКС. Здесь после более чем двухлетнего перерыва состоялась встреча генерального секретаря ООН с Путиным. Последний раз они встречались в апреле 2022 года, через несколько недель после вторжения России в Украину.
Визит Гутерриша в Казань, встречи с Путиным и Александром Лукашенко вызвали критику на международной арене. Визит Гутерриша был не понят еще и потому, что в Ливанской конференции в Париже он участвовал только по видеосвязи, он также отсутствовал на Мирной конференции по Украине, прошедшей в Швейцарии в июне.
В канцелярии генерального секретаря ООН отвергли претензии, заявив, что глава ООН и в прошлом присутствовал на встречах БРИКС. Эта организация якобы настолько значима в международном масштабе, что ее нельзя игнорировать. Кроме того, якобы требования справедливого мира в Украине должны быть повторены и в России.