Президент: евро защищает Литву от мировых финансовых потрясений

„За последние 23 года ВВП Литвы на душу населения вырос от менее чем 40 проц. почти до 90 проц. А за последние 10 лет, в годы введения евро, сближение доходов только ускорилось“, – заявил Г. Науседа в понедельник на ежегодной экономической конференции Банка Литвы.
Глава государства отметил, что Литва смогла пережить экономические вызовы, вызванные пандемией Covid-19 2020 года без серьезных экономических потерь, в отличие от 2009 г.
„В настоящее время евро защищает нас от глобальных финансовых потрясений. Несмотря на то, что кризис 2009 г., случившийся до введения этой валюты, привел к большой рецессии в нашей экономике, в 2020 году мы были гораздо лучше подготовлены“, – сказал президент.
„Защищенная еврозоной и имея возможность опираться на антициклическую фискальную политику, Литва смогла пережить пандемический кризис без снижения ВВП (валового внутреннего продукта – ELTA)“, – пояснил он.
Президент: Европа должна стать более конкурентоспособной
По словам главы государства, сегодня Европа испытывает проблемы конкурентоспособности, которые только усиливаются ухудшающейся геополитической обстановкой. Г. Науседа уверяет, что Европа должна ответить на эти вызовы совместными финансовыми и политическими мерами.
„Европе необходимо срочно стать более конкурентоспособной, а нашему внутреннему рынку нужно больше свободы и меньше барьеров. (...) Всё же мы также должны признать, что проблема европейской конкурентоспособности не существует в вакууме. Меняющаяся геополитическая и экономическая обстановка постоянно меняет нашу реальность, и мы не можем позволить себе это игнорировать“, – заявил президент.
„В ближайшем будущем нам придется больше говорить о сырье, новых технологиях и пробелах в инновациях. Мы должны должным образом реагировать на враждебные действия третьих стран, мы должны стать ближе к сберегательно-инвестиционному союзу, а также к общему долгу ЕС, особенно в сфере обороны“, – отметил он.
Г. Науседа придал особое значение теме укрепления оборонной промышленности и военного потенциала, назвав ее актуальной в нынешних геополитических условиях.
„В нынешней геополитической ситуации европейская оборонная промышленность является нашим ключом к движению вперед. Чтобы стать безопасными и иметь возможность больше помогать Украине в ее борьбе за свободу, мы должны обратить внимание на недостающие возможности и серьезно инвестировать в такие важные направления, как системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы“, – предложил глава государства.
В понедельник в Вильнюсе проходит ежегодная экономическая конференция Центробанка Литвы, в ходе которой планируется обсудить темы устойчивости европейской экономики.
Также этой конференцией Центробанк Литвы хочет отметить предстоящее десятилетие со дня введения евро в Литве, которое будет отмечаться в 2025 году.
В конференции принимают участие глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, министр финансов Римантас Шаджюс и председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.
Евро был введен в Литве 1 января 2015 года.