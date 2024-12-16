Президент: евро защищает Литву от мировых финансовых потрясений

„За последние 23 года ВВП Литвы на душу населения вырос от менее чем 40 проц. почти до 90 проц. А за последние 10 лет, в годы введения евро, сближение доходов только ускорилось“, – заявил Г. Науседа в понедельник на ежегодной экономической конференции Банка Литвы.

Глава государства отметил, что Литва смогла пережить экономические вызовы, вызванные пандемией Covid-19 2020 года без серьезных экономических потерь, в отличие от 2009 г.

„В настоящее время евро защищает нас от глобальных финансовых потрясений. Несмотря на то, что кризис 2009 г., случившийся до введения этой валюты, привел к большой рецессии в нашей экономике, в 2020 году мы были гораздо лучше подготовлены“, – сказал президент.