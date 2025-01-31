Президент: если Жемайтайтис дискредитирует государство, я не вижу перспектив работы коалиции с таким составом

„Конечно, такая перспектива весьма туманна. И если такими темпами господин Жемайтайтис дискредитирует, честно говоря, не только себя, но и всё государство, даже в глазах иностранных партнеров, в глазах самой Украины, то я не вижу никаких перспектив коалиции с этим состав для работы в будущем. И я думаю, что мы говорим об очень коротком периоде времени, когда изменения будут просто неизбежны. Все поймут, что это неизбежно“, - сказал Г. Науседа в интервью подкасту „Контексты“ Verslo žinios.
„Худшее, что Жемайтайтис, по сути, становится своего рода (Эдуардасом – ELTA) Вайткусом. Если до выборов ему удавалось как-то маскироваться, то сейчас он всё больше сбрасывает маску. А те, кто избрал Жемайтайтиса, получили Вайткуса. С точки зрения государства, наличие всё более откровенно пророссийского политика в наши дни – слишком большая роскошь“, - подчеркнул он.
Заявления председателя „Зари Немана“ Р. Жемайтайтиса об Украине и безопасности Литвы в последнее время получили резонанс в публичном пространстве. Политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.