2025.01.31 11:46

Президент: если Жемайтайтис дискредитирует государство, я не вижу перспектив работы коалиции с таким составом

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Если лидер партии „Заря НеманаРемигиюс Жемайтайтис продолжит дискредитировать Литву своими заявлениями, изменения в нынешнем правящем большинстве будут неизбежны, считает президент Гитанас Науседа. Оценивая заявления „неманца“ последних недель, глава государства отмечает, что Р. Жемайтайтис становится похожим на Эдуардаса Вайткуса, известного своими пророссийскими взглядами.

„Конечно, такая перспектива весьма туманна. И если такими темпами господин Жемайтайтис дискредитирует, честно говоря, не только себя, но и всё государство, даже в глазах иностранных партнеров, в глазах самой Украины, то я не вижу никаких перспектив коалиции с этим состав для работы в будущем. И я думаю, что мы говорим об очень коротком периоде времени, когда изменения будут просто неизбежны. Все поймут, что это неизбежно“, - сказал Г. Науседа в интервью подкасту „Контексты“ Verslo žinios.

„Худшее, что Жемайтайтис, по сути, становится своего рода (Эдуардасом – ELTA) Вайткусом. Если до выборов ему удавалось как-то маскироваться, то сейчас он всё больше сбрасывает маску. А те, кто избрал Жемайтайтиса, получили Вайткуса. С точки зрения государства, наличие всё более откровенно пророссийского политика в наши дни – слишком большая роскошь“, - подчеркнул он.

Заявления председателя „Зари Немана“ Р. Жемайтайтиса об Украине и безопасности Литвы в последнее время получили резонанс в публичном пространстве. Политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.

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