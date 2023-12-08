Пресс-конференция Науседы в президентском дворце вызвала недоумение у парламентариев: мог куда-нибудь съездить

Экс-премьер Саулюс Сквернялис, баллотировавшийся на пост главы государства в 2019 г., за якобы использование ресурсов Канцелярии Правительства для проведения предвыборной кампании подвергся резкой критике не только со стороны кандидата от консерваторов Ингриды Шимоните, но и со стороны самого Г. Науседы. Поэтому сложившаяся ситуация удивляет С. Сквернялиса.

"Объявление о выдвижении кандидатуры в Президентском дворце с проведением специальной конференции по этому поводу – это естественное использование президентских ресурсов во время избирательной кампании. Наверное, ни у одного другого кандидата нет возможности прийти в Президентский дворец, провести там пресс-конференцию и заявить о себе", – прокомментировал агентству Elta С. Сквернялис.

"Я бы понял, если бы он куда-то поехал, участвовал в запланированных Президентурой мероприятиях, его спросили и он сказал – тогда да. Но сейчас – приглашает во дворец, использует советников Президентуры для решения этих вопросов", – пояснил он.