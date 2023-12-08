Пресс-конференция Науседы в президентском дворце вызвала недоумение у парламентариев: мог куда-нибудь съездить

Экс-премьер Саулюс Сквернялис, баллотировавшийся на пост главы государства в 2019 г., за якобы использование ресурсов Канцелярии Правительства для проведения предвыборной кампании подвергся резкой критике не только со стороны кандидата от консерваторов Ингриды Шимоните, но и со стороны самого Г. Науседы. Поэтому сложившаяся ситуация удивляет С. Сквернялиса.
"Объявление о выдвижении кандидатуры в Президентском дворце с проведением специальной конференции по этому поводу – это естественное использование президентских ресурсов во время избирательной кампании. Наверное, ни у одного другого кандидата нет возможности прийти в Президентский дворец, провести там пресс-конференцию и заявить о себе", – прокомментировал агентству Elta С. Сквернялис.
"Я бы понял, если бы он куда-то поехал, участвовал в запланированных Президентурой мероприятиях, его спросили и он сказал – тогда да. Но сейчас – приглашает во дворец, использует советников Президентуры для решения этих вопросов", – пояснил он.
Правда, как показывает история 2019 г., даже такой план не защитил бы от критики. С. Сквернялис, занимавший в то время должность премьер-министра, сообщил о своем участии в президентских выборах во время рабочей поездки – в Русне. И в тот же день ему поступили призывы от консерваторов покинуть пост премьер-министра.
Однако, по мнению С. Сквернялиса, решение Г. Науседы свидетельствует о том, что президент противоречит сам себе – несмотря на свое заявление на пресс-конференции о том, что он остался таким же, каким был в 2019 году, по мнению бывшего премьер-министра Г. Науседа забыл, что он сказал в его адрес.
"Если и дальше так будет... Опять же, я мог бы процитировать тогдашнего кандидата в президенты: выборы были бы гораздо справедливее, если бы тогдашний премьер-министр, а нынешний президент, ушел в отставку со своего поста", – сказал С. Сквернялис, напомнив мысль, высказанную лидером страны.
"Мне как-то в дебатах сказали, что вы ездите по Литве с мигалками и из окна служебной машины наблюдаете, как живет Литва, – похоже, у нас будет похожая ситуация", – подытожил он.
Представитель консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене также с подозрением относится к пресс-конференции, организованной в Президентском дворце. По ее мнению, Г. Науседа мог обнародовать решение о новом сроке и другими способами – не создавая даже видимости использования ресурсов института президента.
"Я думаю, что президенту следует избегать видимости того, что определенные ресурсы, связанные с его обязанностями, могут быть использованы для предвыборной кампании", – сказала консерватор агентству Elta.
"Конечно, я не думаю, что все можно описать в нормативных актах или по букве закона. Однако, независимо от этого, следует оценить, что можно изменить, чтобы те ресурсы, которые выделены на должность президента, были исключены. И мне странно, что президент вместо того, чтобы говорить о себе, перекидывает вопросы своим конкурентам", – размышляла парламентарий, еще раз отметив, что у Г. Науседы было больше альтернатив для обнародования решения в четверг.
"Это выбор президента, хотя, на мой взгляд, можно было найти и другие пути", – сказала Р. Моркунайте-Микуленене.