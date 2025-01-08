2025.01.08 15:24

Премьер: жители Литвы не останутся без электричества даже в критических случаях

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас уверяет, что даже если риск диверсий против энергетической инфраструктуры увеличится, жители Литвы не останутся без электричества во время синхронизации с западными сетями. Он подчеркнул, что для обеспечения этого Правительство приняло решение выделить персонал Службы общественной безопасности (СОБ) для защиты такой инфраструктуры.

„Очевидно, что после того, как усилилась вероятность различных провокаций, Правительство уделило повышенное внимание предстоящему одному из важнейших событий в энергетической системе. То есть синхронизации с западноевропейскими сетями“, - сообщил в среду журналистам в Правительстве Г. Палуцкас.

„Приняты решения о дополнительной физической защите определенных критических инфраструктурных объектов системы. Их до сих пор охраняли, но делали это частные службы. (...) Сейчас моделируются ситуации, и даже в критических случаях литовские потребители не останутся без электричества“, - сказал он.

Премьер-министр заявил, что не может назвать количество назначенных сотрудников и используемые меры, поскольку они засекречены.

„Часть мер являются секретными по понятным причинам. Однако прорабатываются все возможные варианты, от кибербезопасности до диверсий“, - сказал он.

Заместитель министра энергетики Арнольдас Пикжирнис вторил премьер-министру, что нет такого сценария, чтобы Литва осталась без электричества.

„Такого сценария (что жители останутся без электричества – ELTA) действительно нет. Одно из самых важных сообщений – что бы мы ни транслировали, отключение от кольца БРЭЛЛ произойдет. Диверсии отключение не остановят“, - заявил в среду А. Пикжирнис.

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