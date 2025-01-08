Премьер: жители Литвы не останутся без электричества даже в критических случаях

„Очевидно, что после того, как усилилась вероятность различных провокаций, Правительство уделило повышенное внимание предстоящему одному из важнейших событий в энергетической системе. То есть синхронизации с западноевропейскими сетями“, - сообщил в среду журналистам в Правительстве Г. Палуцкас.

„Приняты решения о дополнительной физической защите определенных критических инфраструктурных объектов системы. Их до сих пор охраняли, но делали это частные службы. (...) Сейчас моделируются ситуации, и даже в критических случаях литовские потребители не останутся без электричества“, - сказал он.