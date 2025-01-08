Премьер: жители Литвы не останутся без электричества даже в критических случаях

„Очевидно, что после того, как усилилась вероятность различных провокаций, Правительство уделило повышенное внимание предстоящему одному из важнейших событий в энергетической системе. То есть синхронизации с западноевропейскими сетями“, - сообщил в среду журналистам в Правительстве Г. Палуцкас.
„Приняты решения о дополнительной физической защите определенных критических инфраструктурных объектов системы. Их до сих пор охраняли, но делали это частные службы. (...) Сейчас моделируются ситуации, и даже в критических случаях литовские потребители не останутся без электричества“, - сказал он.
Премьер-министр заявил, что не может назвать количество назначенных сотрудников и используемые меры, поскольку они засекречены.
„Часть мер являются секретными по понятным причинам. Однако прорабатываются все возможные варианты, от кибербезопасности до диверсий“, - сказал он.
Заместитель министра энергетики Арнольдас Пикжирнис вторил премьер-министру, что нет такого сценария, чтобы Литва осталась без электричества.
„Такого сценария (что жители останутся без электричества – ELTA) действительно нет. Одно из самых важных сообщений – что бы мы ни транслировали, отключение от кольца БРЭЛЛ произойдет. Диверсии отключение не остановят“, - заявил в среду А. Пикжирнис.