Премьер: в случае нападения польское законодательство не предусматривает обязательства по размещению войск в Литве

"Такое обязательство законом не предусмотрено ", – сказала премьер-министр телеканалу TV3 в пятницу, отвечая на вопрос, есть ли в Польше правовые акты, которые, в случае нападения на Литву, союзника по НАТО, не позволили бы разместить польскую армию в Литве.
"Мне известно о некоторых правовых ограничениях, которые действительно существуют в Республике Польша. Это не политическое решение на всех уровнях или что-то в этом роде. Есть очень четкие правовые ограничения, и, на мой взгляд, это проблема, которую нужно обсуждать на всех уровнях", – подчеркнула глава правительства.
По мнению Шимоните, необходимо поднять этот вопрос в двустороннем формате с руководством Польши.
"Необходимо найти решение, которое позволило бы, с одной стороны, вписаться в польское законодательство. С другой стороны, поскольку Польша – страна НАТО, а НАТО – это альянс коллективной обороны, и нападение на одну страну означает нападение на все, ну, как-то это противоречие, скажем, между международными обязательствами и внутренними правовыми актами – нужно решить", – подчеркнула политик.
Напомним, что отставной командующий сухопутными войсками США в Европе Ходжес, принимавший на прошлой неделе участие в "Вильнюсском форуме безопасности" в Сейме, предупредил, что в случае нападения России Литва должна быть готова защищаться своими силами в течение как минимум двух недель. По мнению генерала, гарантии 5-ой статьи НАТО не являются автоматическими – статья активируется политической волей. Поэтому, отметил он, Литва должна быть готова продержаться до прибытия подкрепления союзников.