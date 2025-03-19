Премьер утверждает, что позиция Литвы не изменится: Крым – украинский

„Наша позиция не меняется. В конечном счете США не нуждаются в нашем одобрении или признании для подтверждения своей позиции. Я просто говорю, что это фундаментально углубит раскол или углубит определенный концептуальный конфликт между двумя мировыми порядками – основанным на силе и основанным на правилах. Нам придется жить с теми обстоятельствами, которые у нас есть, но я надеюсь, что США также оценят последствия такой силовой игры“, - заявил премьер-министр.