Премьер утверждает, что позиция Литвы не изменится: Крым – украинский

„В нынешних реалиях традиционный мировой порядок раскалывается, поэтому большие игроки снова достают дубинки и говорят: мы имеем право решать. Поэтому позиция или решение США либо усугубят правовой кризис мирового порядка, либо могут сместить определенную траекторию обратно в сторону правовых решений“, - заявил Г. Палуцкас в программе „Инфокомментарии с Арнасом Мазетисом“.
„Что будет, мы увидим, но сегодня, к сожалению, приходится признать, что дубинка, оружие являются главными инструментами принятия решений“, - добавил премьер-министр.
По его словам, правила и демократия, действовавшие последние десятилетия, отходят на второй план.
„Литве придется адаптироваться к новому миру, новым правилам и новому порядку“, - подчеркнул Г. Палуцкас.
Однако премьер-министр подчеркнул, что, если США признают Крымский полуостров частью России, позиция Литвы по этому вопросу не изменится.
„Наша позиция не меняется. В конечном счете США не нуждаются в нашем одобрении или признании для подтверждения своей позиции. Я просто говорю, что это фундаментально углубит раскол или углубит определенный концептуальный конфликт между двумя мировыми порядками – основанным на силе и основанным на правилах. Нам придется жить с теми обстоятельствами, которые у нас есть, но я надеюсь, что США также оценят последствия такой силовой игры“, - заявил премьер-министр.
Литва должна сохранять спокойствие: к угрозам готовятся
Г. Палуцкас также ответил на критику, якобы он проявляет неоправданное спокойствие в период геополитической напряженности. По его словам, беспокойным может быть только тот, кто не знает, как подготовиться к отражению потенциальных угроз.
„О том, что идет подготовка, неоднократно заявляли и я, и президент страны, и министр обороны. Как я уже говорил, когда у вас много информации и эта информация правдива, вы знаете, что делаете, знаете, в какой степени, то нет никаких оснований для эскалации и распространения этой тревоги“, - заявил премьер-министр телеканалу InfoTV.
„Я не знаю, почему я должен испытывать замешательство, беспокойство или, что еще хуже, пугать общественность“, - продолжил он.
Политик повторил, что в соответствии с прогнозируемыми сценариями и уровнями угроз подготовка ведется планомерно и интенсивно.
„Все необходимые человеческие и финансовые ресурсы сосредоточены не только в масштабах Литвы, но и региона. Поэтому нет никакой необходимости пугаться или держать себя в напряжении, нам нужно немного больше доверять друг другу и институтам, каждый делает свою работу“, - сказал Г. Палуцкас.
ELTA напоминает, что Белый дом рассматривает возможность официального признания оккупированного Крымского полуострова Украины территорией России в будущем мирном договоре между Россией и Украиной, сообщил в понедельник новостной портал Semafor со ссылкой на информацию, предоставленную источниками, ознакомленными с ситуацией.
Кроме того, по данным источников, в Вашингтоне также ведутся разговоры о возможности призвать ООН сделать то же самое.
Semafor отметил, что никаких решений пока не принято и что это лишь два из многих вариантов, которые команда Д. Трампа рассматривает в попытке положить конец войне в Украине. Между тем Белый дом отказался комментировать эту информацию.