Премьер согласна с предложением министра обороны отдавать больший приоритет противовоздушной обороне

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas ir Ingrida Šimonytė
Laurynas Kasčiūnas ir Ingrida Šimonytė
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Премьер-министр Ингрида Шимоните положительно оценила предложения министра Лауринаса Кащюнаса об усилении противовоздушной обороны и создании роты вместо запланированного танкового батальона. По словам премьера, предложенная новым министром очередность закупок поможет лучше распределить потребность в средствах.

"Сегодня министр обороны представил свое видение решений по определению приоритетов, связанных с укреплением обороны. Не могу сказать, что это существенно меняет масштаб задачи, мы все еще говорим о том, как добиться финансирования национальной обороны на уровне 3 проц. ВВП", - сказал на пресс-конференции глава правительства, отметив, что это обеспечит более слаженное выделение средств на нужды обороны.

Министр обороны Л. Кащюнас сказал, что вместо запланированного танкового батальона предложит создать роту и уделять больше внимания усилению ПВО. По его словам, в перспективе танковая рота будет увеличена до размера батальона.

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