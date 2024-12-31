Премьер: повышение выплат со следующего года коснется около 700 000 жителей Литвы

„Эффект будет действительно ощутимым, потому что размер только базовых социальных пособий увеличивается с 55 до 70 евро, размер поддерживаемых государством доходов увеличивается на 45 евро и, соответственно, другие заработные платы и социальные выплаты увеличиваются более чем в 10-12 проц.“, - понедельник журналистам сказал Г. Палуцкас.
„Все это затронет около 700 000 жителей Литвы, и мы считаем, что это поможет снизить показатели бедности и социальной изоляции“, - добавил он.
Премьер заверил, что правительство будет стремиться к дальнейшему увеличению этих показателей выплат и в ближайшие годы, когда будет пересматриваться трехлетний госбюджет на 2025-2027 годы.
„Все эти вопросы будут решаться не только в 2025 году, но и в 2026 и 2027 годах. Это законы о показателях бюджета на три года, которые предусматривают определенную динамику социальной финансовой поддержки и роста заработной платы, и это будет гораздо быстрее, чем в бюджете этого года“, - пояснил он.
Кабинет министров утвердил показатели, от которых будут зависеть выплаты социальных пособий в 2025 году.
Размер базового социального пособия (БСП) увеличится на 15 евро и в следующем году достигнет 70 евро, база социальной пенсии (БСП) увеличится на 51 евро и составит 248 евро, база целевых компенсаций (БЦК) увеличится на 43 евро до 208 евро, а поддерживаемый государством доход (ПГД) – на 45 евро до 221 евро.
Для этого в 2025 году в государственном бюджете предусмотрено 424,55 млн евро дополнительных средств.