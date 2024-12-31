Премьер: повышение выплат со следующего года коснется около 700 000 жителей Литвы

„Эффект будет действительно ощутимым, потому что размер только базовых социальных пособий увеличивается с 55 до 70 евро, размер поддерживаемых государством доходов увеличивается на 45 евро и, соответственно, другие заработные платы и социальные выплаты увеличиваются более чем в 10-12 проц.“, - понедельник журналистам сказал Г. Палуцкас.

„Все это затронет около 700 000 жителей Литвы, и мы считаем, что это поможет снизить показатели бедности и социальной изоляции“, - добавил он.

Премьер заверил, что правительство будет стремиться к дальнейшему увеличению этих показателей выплат и в ближайшие годы, когда будет пересматриваться трехлетний госбюджет на 2025-2027 годы.