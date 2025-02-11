Премьер после беседы с Рютте: мы должны себе постоянно напоминать, что расходы на оборону это инвестиция

„Отметка в 2% ВВП, ставившаяся большинством стран Альянса в качестве цели до недавнего времени, сегодня уже прошлое – российская агрессия сделала и эту планку слишком низкой. Как Альянс, мы должны постоянно напоминать себе, что расходы на оборону — это инвестиция“, — цитируется глава правительства в сообщении.
„Расходы Литвы на оборону в бюджете этого года приближаются к 4% валового внутреннего продукта с намерением еще больше увеличить финансирование в период 2026–2030 гг., мы серьезно относимся к ситуации с безопасностью и надеемся, что саммит в Гааге поможет установить более высокий согласованный порог финансирования обороны, чем нынешний“, – добавил он.
В ходе телефонного разговора политики также обсудили поддержку Украины, вопросы безопасности инфраструктуры Балтийского моря и приоритеты предстоящего саммита НАТО в Гааге. Кроме того, как сообщили в правительстве, Палуцкас и Рютте договорились встретиться лично в ближайшее удобное для обеих сторон время.
Напомним, что на прошлой неделе портал LRT.lt сообщил, что правительство отменило встречу Палуцкаса с генеральным секретарем НАТО, которая должна была состояться в понедельник в Брюсселе, и вместо этого премьер-министр примет участие в заседании коалиционного совета.
Советник премьер-министра Юстинас Аргустас заверил, что, несмотря на отмену визита в Брюссель, встреча с Рютте „по обоюдной договоренности“ состоится по телефону. Однако советник не сообщил порталу конкретных причин, почему по инициативе правительства было принято решение отменить живую встречу.
Чуть позже в пятницу вечером он заявил, что встреча Палуцкаса с генсеком НАТО, которая должна была состояться в понедельник в Брюсселе, вообще не планировалась.