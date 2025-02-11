Премьер после беседы с Рютте: мы должны себе постоянно напоминать, что расходы на оборону это инвестиция

„Отметка в 2% ВВП, ставившаяся большинством стран Альянса в качестве цели до недавнего времени, сегодня уже прошлое – российская агрессия сделала и эту планку слишком низкой. Как Альянс, мы должны постоянно напоминать себе, что расходы на оборону — это инвестиция“, — цитируется глава правительства в сообщении.

„Расходы Литвы на оборону в бюджете этого года приближаются к 4% валового внутреннего продукта с намерением еще больше увеличить финансирование в период 2026–2030 гг., мы серьезно относимся к ситуации с безопасностью и надеемся, что саммит в Гааге поможет установить более высокий согласованный порог финансирования обороны, чем нынешний“, – добавил он.