Премьер: попытаемся объяснить США, что отмена санкций против белорусских удобрений была бы большой ошибкой

„Сегодня белорусский режим, из-за удорожания логистики и действующих санкций, не получает непосредственно в бюджет почти полмиллиарда долларов США от экспорта удобрений. Это значительная сумма, и, если мы вернем ее в бюджет, не думаю, что Литве или нашему региону от этого станет лучше“, – сказал Палуцкас в передаче „Интервью Delfi“ в среду.

„Если будем снимать санкции с Беларуси и России, то от этого у НАТО или США проблем не убавится, а только увеличится. Пока у нас есть НАТО в качестве главного оборонительного зонтика, я не слышал, чтобы США обещали выйти из него, то создавать себе дополнительные проблемы, финансируя те режимы, которые хотят воевать со странами НАТО, точно нет никакого смысла“, – пояснил он.