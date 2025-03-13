Премьер: попытаемся объяснить США, что отмена санкций против белорусских удобрений была бы большой ошибкой

„Сегодня белорусский режим, из-за удорожания логистики и действующих санкций, не получает непосредственно в бюджет почти полмиллиарда долларов США от экспорта удобрений. Это значительная сумма, и, если мы вернем ее в бюджет, не думаю, что Литве или нашему региону от этого станет лучше“, – сказал Палуцкас в передаче „Интервью Delfi“ в среду.
По мнению премьер-министра, новая администрация США должна учитывать не только потребность в калийных удобрениях, но и угрозы безопасности, которые возникнут в случае поддержки экономик враждебных стран.
„Если будем снимать санкции с Беларуси и России, то от этого у НАТО или США проблем не убавится, а только увеличится. Пока у нас есть НАТО в качестве главного оборонительного зонтика, я не слышал, чтобы США обещали выйти из него, то создавать себе дополнительные проблемы, финансируя те режимы, которые хотят воевать со странами НАТО, точно нет никакого смысла“, – пояснил он.
По мнению Палуцкаса, у Евросоюза (ЕС) могут возникнуть проблемы при принятии решения о продлении санкций против России, поскольку Венгрия уже выразила свое несогласие. Однако премьер-министр надеется, что лидерам ЕС удастся найти способы обойти позицию Венгрии.
„На данный момент перед самими лидерами Евросоюза стоит немалая головоломка, как адаптировать инструменты принятия решений, чтобы исключить эту вредоносную позицию из процесса принятия решений. Будет ли это приостановка права голоса, будет ли это делаться квалифицированным большинством, или уговором не участвовать в голосовании, или компенсационными мерами“, – размышлял Палуцкас.
Напомним, что на прошлой неделе Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб (ВДОС) обнародовали уже десятый доклад об оценке угроз национальной безопасности.
В докладе подчеркиваются попытки белорусских властей восстановить экспорт калийных удобрений через Клайпедский морской порт.
В документе также говорится, что представители белорусских ведомств лоббируют деятельность по изменению позиции Литвы и ЕС в отношении международных санкций против удобрений, а „Беларуськалий“ пытается сохранить деловые связи в Литве.