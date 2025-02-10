Премьер: пока рано судить, повлияют ли на Литву возможные торговые войны с США

По словам премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, сейчас еще слишком рано оценивать, могут ли пошлины на алюминий и сталь, которые президент США Дональд Трамп намерен ввести в отношении Европейского союза (ЕС), оказать прямое влияние на Литву. Глава правительства призывает подождать, пока установятся четкие отношения между США и ЕС.