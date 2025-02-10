2025.02.10 14:24

Премьер: пока рано судить, повлияют ли на Литву возможные торговые войны с США

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

По словам премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, сейчас еще слишком рано оценивать, могут ли пошлины на алюминий и сталь, которые президент США Дональд Трамп намерен ввести в отношении Европейского союза (ЕС), оказать прямое влияние на Литву. Глава правительства призывает подождать, пока установятся четкие отношения между США и ЕС.

„Вчера мы обсуждали с председателем Европейской комиссии возможные последствия торговых войн для экономики Литвы, но пока рано делать выводы, поскольку в отношении Европы напрямую не применяются широкие пошлины“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в понедельник.

„(Пошлины) не оказывают прямого влияния на сталелитейную промышленность Литвы, но нам следует подождать, пока установятся четкие отношения между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки“, - добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия в США.

„Они будут применяться к любой стали, импортируемой в Соединенные Штаты. 25-процентные пошлины, - сказал Д. Трамп журналистам.

Во вторник вступил в силу 10-процентный тариф США на китайские товары, тогда как запланированные 25-процентные пошлины для Мексики и Канады были отложены на 30 дней, поскольку обе страны обязались усилить меры по обеспечению защиты границ.

Д. Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся в ноябре, пообещав ввести высокие пошлины на иностранные товары для сокращения торгового дефицита США. За время своего первого срока полномочий с 2017 по 2021 год он уже ввел многочисленные пошлины.

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