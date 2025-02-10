Премьер: пока рано судить, повлияют ли на Литву возможные торговые войны с США

„Вчера мы обсуждали с председателем Европейской комиссии возможные последствия торговых войн для экономики Литвы, но пока рано делать выводы, поскольку в отношении Европы напрямую не применяются широкие пошлины“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в понедельник.
„(Пошлины) не оказывают прямого влияния на сталелитейную промышленность Литвы, но нам следует подождать, пока установятся четкие отношения между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки“, - добавил он.
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия в США.
„Они будут применяться к любой стали, импортируемой в Соединенные Штаты. 25-процентные пошлины, - сказал Д. Трамп журналистам.
Во вторник вступил в силу 10-процентный тариф США на китайские товары, тогда как запланированные 25-процентные пошлины для Мексики и Канады были отложены на 30 дней, поскольку обе страны обязались усилить меры по обеспечению защиты границ.
Д. Трамп победил на президентских выборах, состоявшихся в ноябре, пообещав ввести высокие пошлины на иностранные товары для сокращения торгового дефицита США. За время своего первого срока полномочий с 2017 по 2021 год он уже ввел многочисленные пошлины.