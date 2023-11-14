Премьер поддерживает предложение обязать руководителей Литвы жить в своих резиденциях

Премьер-министр Ингрида Шимоните поддерживает предложение своего коллеги по фракции консерваторов в Сейме Матаса Мальдейкиса законодательно обязать президента и премьер-министра Литвы проживать в закрепленных за ними резиденциях в Турнишкес. По словам главы правительства, эти резиденции специально предназначены для того, чтобы облегчать работу тех, кто отвечает за безопасность высших руководителей страны.
"Я живу в государственной резиденции. И не потому, что мне очень нравится жить в государственной резиденции. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я хочу там остаться", — сказала Шимоните журналистам в Сейме. "Но государственная резиденция существует для того, чтобы облегчить работу людям, которым поручено обеспечивать охрану первых лиц государства", — добавила она.
Она также не согласна с доводами бывшего премьер-министра Саулюса Сквернялиса о том, что премьер-министру не нужна резиденция, поскольку глава правительства может смениться в любой момент.
"Вы заканчиваете свой премьерский срок и уезжаете. Я не вижу в этом никакой проблемы. Никогда не надо слишком обживаться, надо хранить вещи так, чтобы их можно было легко собрать и вывезти. Я по этому поводу вообще не переживаю. Есть специально отведенная территория, где находится резиденция и президента, и премьер-министра", — подчеркнула Шимоните.
"Люди переезжают, это стресс, я понимаю. Но, наверное, это не самая стрессовая и напряженная часть работы премьер-министра", — отметила премьер.
Сейм после внесения этого предложения одобрил предложение члена фракции консерваторов Мальдейкиса законодательно обязать президента и премьер-министра Литвы жить в отведенных им резиденциях в Турнишкес. Планируется, что законопроект вступит в силу после назначения нового главы государства и премьер-министра по итогам президентских выборов и выборов в Сейм в 2024 году.
В начале 2021 года премьер-министр Шимоните переехала в отведенную ей резиденцию в Туринишкес, однако действующий президент Гитанас Науседа отказался это сделать. Как сообщили в Администрации Президента, это решение было принято с учетом заключений экспертов, которые проанализировали состояние резиденции в Туринишкесе и подготовили возможные сценарии ее ремонта.
В настоящее время Канцелярия Президента владеет 3 зданиями в Турнишкес на основе договора о пользовании и земельными участками на правах аренды. Главное здание резиденции Президента было построено в 1940 году. После восстановления независимости Литвы и реконструкции здания резиденцию занимали президенты Валдас Адамкус и Роландас Паксас, а затем Президент Даля Грибаускайте.